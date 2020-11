0 0

Tiempo de lectura: 1 Minutos, 21 Segundos

Le presentamos la historia de una pareja de 91 años quienes debido a su edad ya no pueden trabajar, su humilde vivienda no cuenta con servicios básicos y a veces no tienen nada que comer.

Reinaldo quisiera seguir ganándose la vida cantando, tocando el acordeón y vendiendo cobijas , pero está cansado y adolorido .

Él y su pareja Esther , viven de la caridad de las personas de buen corazón ya que no pueden trabajar debido a su edad y a su estado de salud .

Su vivienda que se encuentra ubicada en Toctiuco, centro de la capital, está en pésimas condiciones, con las fuertes lluvias se moja y en cualquier momento el techo podría caerse

No cuentan con servicios básicos, el agua la recogen en baldes y pueden pasar días, incluso meses sin que sea cambiada.

Quienes deseen colaborar se pueden comunicar al: 0989250206

Lo único que piden es que no les falte el pan de cada día, tener servicios básicos y todo lo necesario para vivir dignamente, confiamos en tus manos solidarias y esperamos tu ayuda para esta pareja de adultos mayores.

Pareja de 91 años pide ayuda para arreglar su vivienda, los detalles de esta noticia en el siguiente video: