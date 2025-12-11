Ecuador y Emiratos Árabes Unidos suscribieron un Tratado de Promoción y Protección de Inversiones

Daniel Noboa, mantuvo un encuentro con Su Alteza Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

La gira internacional del presidente, Daniel Noboa, por Emiratos Árabes Unidos (EAU) dejó como resultado la suscripción de un Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones.

Esta firma marca un hito para la agenda económica del Ecuador que prepara una nueva etapa de cooperación estratégica orientada a atraer inversiones de alto impacto.

Desde la Presidencia de la República se señala que el acuerdo permitirá canalizar capital hacia sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, economía digital y turismo.

Además, se incluye la minería responsable y proyectos de desarrollo sostenible que permitan generar capacidades, transferencia tecnológica y dinamización económica en el Ecuador.

La firma alcanzada por el presidente Noboa es resultado de un riguroso proceso técnico y de negociación impulsado por el Gobierno Nacional a través del equipo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El acuerdo establece garantías claras, reglas modernas y un entorno seguro y predecible para la inversión emiratí, enviando una señal contundente al mundo: Ecuador está abierto a la inversión, al crecimiento y a alianzas internacionales que generen empleo, fortalezcan la competitividad y potencien el desarrollo productivo.