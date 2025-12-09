Reimberg confirma la detención de un agente de la CTE que fingía operativos para asaltar buses

El ministro del Interior John Reimberg reveló detalles de los últimos operativos del Bloque de Seguridad en varias provincias del Ecuador y el ataque directo a las economías criminales.

La mañana de este martes 9 de diciembre se ejecutó el operativo Apolo 13.0 con 10 allanamientos en diferentes catones de la provincia del Guayas como Juján, Milagro, Naranjal, El Empalme, Yaguachi, Daule, entre otros.

En el operativo se decomisó armas y se detuvo a un agente activo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que se sospecha realizaba falsos operativos en la vías para detener la marcha de vehículos pesados y de transporte interprovincial para ser asaltados.

El operativo permitió también la liberación de dos personas que se encontraban secuestradas y en la ejecución la Policía Nacional dio de baja a uno de los captores.

Reimberg señaló que este operativo permitió la afectación a las estructuras económicas criminales en especial de Los Choneros y Los Lobos que operan en varias zonas de la costa.

El Ministro señaló que el objetivo más allá de capturar a las cabecillas de estas organizaciones se busca atacar la economía criminal como la incautación de cerca de 210 toneladas de droga en lo que va del 2025 que debilita a estas organizaciones.

Para enero del 2026 se prevé la creación de la dirección de la Unase, que antes operaba como una unidad, que permitirá atacar directamente el secuestro y extorsión de estas estructuras criminales.