De meses a minutos; UBITS innova con inteligencia artificial para la capacitación laboral

La inteligencia artificial aplicada a la capacitación laboral busca acelerar la formación del talento humano en las empresas.

Este 2025 ha marcado la consolidación de la Inteligencia Artificial en el sector corporativo, la startup UBITS —líder en capacitación laboral en la región— ha transformado las reglas del juego.

Tras la adquisición de la plataforma Valu, UBITS no solo diseña planes de formación masivos, sino que ahora automatiza todo el ciclo de talento humano con herramientas de IA de última generación.

La tecnología de UBITS permite hoy a las empresas ecuatorianas crear planes de desarrollo para 100 000 colaboradores en solo diez minutos y reducir hasta en un 60% el tiempo promedio de contratación, marcando un hito en la productividad regional.

El desafío competencias laborales

Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial (WEF), el 84% de las empresas en América Latina ha acelerado la digitalización de sus procesos.

Sin embargo, el desafío es monumental. Más del 50% de los trabajadores necesita una actualización sustancial de sus competencias para no quedar obsoletos ante la automatización.

En Ecuador, donde la competitividad depende de la agilidad tecnológica, UBITS se posiciona como el aliado estratégico para enfrentar lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define como la mayor brecha de habilidades del mundo.

IA de punta y alianzas globales

Con el respaldo de 35 millones de dólares en fondos y una base de datos nutrida por millones de interacciones, su IA no solo recomienda contenido, sino que predice las necesidades de talento.

La plataforma ha evolucionado de un hub de cursos a un ecosistema de ‘AI First’ con soluciones agiles como menciona Julián Melo, CEO de UBITS.

"Nuestra propuesta es simple: más velocidad y mejores decisiones. Hemos pasado de ser una plataforma de cursos a ser el cerebro que ayuda a las compañías a contratar más rápido y desarrollar a su gente con precisión quirúrgica" Julián Melo, CEO de UBITS

Además, en 2025 UBITS fortaleció su catálogo superando los 11 000 contenidos, gracias a alianzas clave con gigantes como Google, Harvard Business Publishing, AWS y la Universidad de los Andes.

Hacia el futuro de la productividad y retención

La implementación de estas herramientas digitales no solo impacta en el conocimiento, sino en las finanzas de las organizaciones.

Los datos de cierre de 2025 muestran que las empresas que utilizan la IA de UBITS han logrado reducir sus costos operativos asociados al talento en un 45% y han mejorado la retención de personal en un 20%.

Con presencia consolidada en 10 países y una visión que apunta a convertir a cada trabajador en un experto en IA, Ubits reafirma su posición como la EdTech más innovadora de habla hispana.