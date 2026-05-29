Multicines Quicentro es reconocido en la lista inaugural de Boxoffice Blue Ribbon

Boxoffice Pro, la publicación de referencia de la industria global de la exhibición cinematográfica, anunció la lista inaugural de Boxoffice Blue Ribbon, una guía internacional que reconoce la excelencia en tecnología, diseño, hospitalidad y compromiso con la comunidad en cines inaugurados o renovados desde el año 2020.

En esta primera edición, Multicines Quicentro fue incluido dentro de la selección global que destaca a complejos cinematográficos de 45 países, consolidándose como uno de los espacios de entretenimiento más innovadores de América Latina.

La iniciativa de Boxoffice Pro busca reconocer a las salas de cine que están redefiniendo la experiencia cinematográfica moderna a través de estándares sobresalientes de operación, infraestructura y experiencia para el público.

"La industria cinematográfica está experimentando una transformación masiva, actualizando la experiencia de ir al cine y estableciendo nuevos estándares para las audiencias de todo el mundo", afirmó Daniel Loria, Jefe de Redacción de Boxoffice Pro.

La selección fue desarrollada junto a la International Cinema Technology Association (ICTA) y un panel internacional de expertos en operaciones cinematográficas, hospitalidad, diseño y tecnología, quienes evaluaron más de 300 postulaciones de cines nuevos y renovados alrededor del mundo.

Cada proyecto fue analizado bajo cuatro criterios principales:

Hospitalidad

Diseño

Tecnología

Compromiso con la comunidad

Los complejos cinematográficos con las puntuaciones más altas fueron incluidos en la lista inaugural Blue Ribbon, que se actualiza anualmente.

La transformación de Multicines en Ecuador recibe reconocimiento internacional

Multicines Quicentro abrió sus puertas en 2024, y recibió un reconocimiento especial por su propuesta innovadora, y por incorporar un concepto pionero de un centro de entretenimiento familiar en la región.

"Felicitamos a Multicines Quicentro por su inclusión en nuestra lista Boxoffice Blue Ribbon, que reconoce a los mejores cines nuevos y renovados construidos desde el 2020. Quicentro es un cine pionero en América Latina", dijo Loria.

"Este reconocimiento internacional consolida a Multicines como un referente de innovación y evolución en la industria cinematográfica de la región, reafirmando su compromiso con transformar la experiencia del espectador a través de propuestas de entretenimiento de clase mundial", dijo Gonzalo López, Gerente General de Multicines.

Sobre Boxoffice Pro

Boxoffice Pro es una de las publicaciones más influyentes de la industria cinematográfica mundial, especializada en exhibición, tecnología y tendencias del sector.

La guía Blue Ribbon retoma el espíritu histórico de “The Modern Theatre”, una sección emblemática de la revista creada a finales de los años 30 para documentar las grandes innovaciones que transformaron la experiencia de ir al cine.

Información corporativa Multicines

Multicines inició operaciones en 1996 con la apertura del primer complejo multisalas en Ecuador. Actualmente cuenta con 170 salas distribuidas en 24 complejos en todo el país.

La marca ha introducido innovaciones como salas 4D E-Motion, D-Box, ICE experiencia inmersiva, Premier, VIP, MCX de pantalla gigante, y Screen X un formato de 3 pantallas con 270 grados de visibilidad, consolidándose como un referente en innovación, excelencia en servicio y fidelización de sus clientes.

Para más información sobre cartelera y horarios: www.multicines.com.ec o en la aplicación Multicines Ecuador.