Volcán Reventador expulsa material piroclástico este viernes 29 de mayo

El volcán Reventador mantiene su proceso de erupción continua

El volcán Reventador volvió a registrar actividad eruptiva este viernes 29 de mayo de 2026.

El ECU 911 detectó, a través de cámaras de videovigilancia, la expulsión de material piroclástico desde el coloso ubicado en la provincia de Sucumbíos.

Hasta el momento no se han reportado emergencias ni afectaciones para la población cercana.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre la actividad del volcán, considerado uno de los más activos del Ecuador.

Actividad eruptiva desde 2002

El Reventador se encuentra aproximadamente a 90 kilómetros al este de Quito.

Junto con el Pan de Azúcar, el Sumaco y los Conos de Puyo integra una cadena volcánica ubicada en la Amazonía ecuatoriana.

⭕️ #ATENCIÓN | En #Sucumbíos, el ECU 911 detectó mediante cámaras de videovigilancia actividad volcánica en el #Reventador, con expulsión de material piroclástico. Hasta el momento no se reportan emergencias ni afectaciones en el sector.#LaRadioDeLasNoticias pic.twitter.com/IF1AWbXByr — Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 29, 2026

Según registros históricos, el volcán habría presentado al menos 16 erupciones desde 1541.

Entre los períodos eruptivos confirmados constan los ocurridos entre 1898 y 1912, además de episodios registrados en 1926, 1944, 1959, 1972 y 1976.

Emisión de ceniza y bloques incandescentes

Desde su reactivación en 2002, el Reventador ha mantenido una actividad constante caracterizada por emisiones de gases, ceniza, explosiones pequeñas y descenso de bloques incandescentes por sus flancos.

Debido a que el volcán se ubica en una zona poco habitada, esta actividad normalmente no representa una amenaza directa para la población.