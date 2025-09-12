Nespresso llega a Ecuador para brindar una experiencia de café premium en Quito y Guayaquil

Nespresso, marca pionera en café porcionado de la más alta calidad, celebra la llegada a Ecuador con la apertura de dos boutiques en Quicentro Shopping en Quito y San Marino Shopping en Guayaquil.

Estos nuevos espacios cuentan con un concepto innovador, creativo y sostenible, enfocado en la interacción entre el cliente y el café. La llegada de Nespresso responde al compromiso de acercar a los consumidores ecuatorianos la experiencia única de Nespresso que combina, calidad excepcional, innovación y sostenibilidad.

Corporación Favorita diversifica su portafolio presentando la marca internacional Nespresso, bajo su misión de mejorar la calidad de vida, presenta esta alianza al mercado ecuatoriano para ofrecer los mejores productos, servicios y experiencias bajo una visión de sostenibilidad.

Bajo la visión de sostenibilidad que comparten Corporación Favorita y Nespresso, apuestan por las buenas prácticas ambientales y economía circular. Nespresso utiliza aluminio en sus cápsulas de café, no solo porque protege la calidad del café, sino porque puede ser reciclada una y otra vez.

Por ello, Corporación Favorita junto a Nespresso ponen a disposición de sus clientes y la comunidad, los Puntos GIRA a nivel nacional donde podrán depositar sus cápsulas Nespresso junto a los otros 10 tipos de residuos reciclables, que son procesados y gestionados por GIRA, empresa de reciclaje de Corporación Favorita.

Además, los clientes pueden transformar sus residuos en productos usando la App GIRA, con la que obtienen ReciPuntos por sus reciclables depositados, los mismos que podrán canjear por descuentos en productos en las boutiques de Nespresso y supermercados de Corporación Favorita.

Con una inversión de más de 2 millones de dólares, Corporación Favorita trae a Nespresso a Ecuador, generando 20 nuevas plazas de empleo directo que se incorporan a la empresa y más de 100 empleos de manera indirecta entre mano de obra y contratistas en construcción.

Para Corporación Favorita, este hito significa un nuevo paso a la innovación y diferenciación en el retail, así como la expansión en el ecosistema de productos premium. Corporación Favorita efectuará inversiones futuras de nuevas boutiques, kioskos, ofreciendo la venta de productos ecommerce y B2B de manera estructurada.