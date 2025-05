Estas son las películas y series que se estrenarán en mayo del 2025

Actualizado 14:40

Nuevas películas y series de comedia, acción, romance e historias de vida se estrenarán en mayo del 2025 en las plataformas de streaming. Entre lo más destacado llegada la octava temporada de ‘Rick y Morty’, nuevos episodios de ‘The Last of Us’; las películas ‘Gladiator 2′ y ‘Robot salvaje’; y el documental de Vinícius.

Netflix, Disney, Prime Video y Max ofrecen las siguientes producciones audiovisuales para el mes:

Netflix

1 de mayo : ‘Las cuatro estaciones’, ‘Angi: Crimen y mentira’ (documental) y ‘La más fan’.

: ‘Las cuatro estaciones’, ‘Angi: Crimen y mentira’ (documental) y ‘La más fan’. 2 de mayo : ‘Invisible’ (temporada 2)

: ‘Invisible’ (temporada 2) 6 de mayo : ‘Secretos del deporte: Escoltas’

: ‘Secretos del deporte: Escoltas’ 7 de mayo : ‘NASCAR: A toda velocidad’ (documental, temporada 2) y ‘La bala perdida 3′

: ‘NASCAR: A toda velocidad’ (documental, temporada 2) y ‘La bala perdida 3′ 8 de mayo : ‘Por siempre’, ‘Sangre de Zeus’ (temporada 3) y ‘Karol G: Mañana fue muy bonito’ (documental)

: ‘Por siempre’, ‘Sangre de Zeus’ (temporada 3) y ‘Karol G: Mañana fue muy bonito’ (documental) 9 de mayo : ‘La realeza’, ‘Nonnas’ y ‘Un matrimonio mortal en Carolina del Norte’ (documental)

: ‘La realeza’, ‘Nonnas’ y ‘Un matrimonio mortal en Carolina del Norte’ (documental) 13 de mayo : ‘Malos pensamientos’ y ‘Secretos del deporte: El rey del hígado’

: ‘Malos pensamientos’ y ‘Secretos del deporte: El rey del hígado’ 14 de mayo : ‘Serpientes y escaleras’ y ‘Fred y Rose West: Una historia británica de terror’ (documental)

: ‘Serpientes y escaleras’ y ‘Fred y Rose West: Una historia británica de terror’ (documental) 15 de mayo : ‘Los secretos que ocultamos’, ‘Love, Death + Robots: Volumen 4′, ‘Apuesta’, ‘Perni’ (temporada 5) y ‘Baila, Vini’ (documental)

: ‘Los secretos que ocultamos’, ‘Love, Death + Robots: Volumen 4′, ‘Apuesta’, ‘Perni’ (temporada 5) y ‘Baila, Vini’ (documental) 16 de mayo : ‘Legado’, ‘Querido Hongrang’, ‘Fútbol en familia’, ‘Matteo Lane: The Al Dente Special’ (documental) y ‘Freddie Flintoff: El milagro de sobrevivir’

: ‘Legado’, ‘Querido Hongrang’, ‘Fútbol en familia’, ‘Matteo Lane: The Al Dente Special’ (documental) y ‘Freddie Flintoff: El milagro de sobrevivir’ 21 de mayo : ‘Machos de verdad’ y ‘Los costureros’ (mediometraje documental)

: ‘Machos de verdad’ y ‘Los costureros’ (mediometraje documental) 22 de mayo : ‘Sirenas’ y ‘She the People’

: ‘Sirenas’ y ‘She the People’ 23 de mayo : ‘Big Mouth’ (temporada 8), ‘Olvidarte, nunca’, ‘La calle del terror: La reina del baile’ y ‘Fuera de pista 2′

: ‘Big Mouth’ (temporada 8), ‘Olvidarte, nunca’, ‘La calle del terror: La reina del baile’ y ‘Fuera de pista 2′ 28 de mayo : ‘Little Fires Everywhere’

: ‘Little Fires Everywhere’ 29 de mayo : ‘Department Q’ y Bienvenidos al Wrexham’ (documental)

: ‘Department Q’ y Bienvenidos al Wrexham’ (documental) 30 de mayo: ‘La viuda negra’ y ‘Corazón delator’

Disney

1 de mayo : ‘Genghis Khan: The Secret History of the Mongols’ (documental)

: ‘Genghis Khan: The Secret History of the Mongols’ (documental) 4 de mayo : ‘Star Wars: Tales of the Underworld’

: ‘Star Wars: Tales of the Underworld’ 7 de mayo : ‘Kun por Agüero’ (documental)

: ‘Kun por Agüero’ (documental) 14 de mayo : ‘Colegio Abbott (temporada 4, segunda parte)

: ‘Colegio Abbott (temporada 4, segunda parte) 15 de mayo : ‘La vida secreta de las esposas mormonas’ (temporada 2) y ‘Doctor Odyssey’ (temporada 1, segunda parte)

: ‘La vida secreta de las esposas mormonas’ (temporada 2) y ‘Doctor Odyssey’ (temporada 1, segunda parte) 19 de mayo : ‘Tucci en Italia’ (documental)

: ‘Tucci en Italia’ (documental) 21 de mayo: ‘El diablo en la familia: La caída de Ruby Franke’ y ‘Las nueve piezas del puzle’

Prime Video

1 de mayo : ‘Otro pequeño favor’

: ‘Otro pequeño favor’ 8 de mayo : ‘Octupus!’ y ‘La evaluación’

: ‘Octupus!’ y ‘La evaluación’ 15 de mayo : ‘Impostura’

: ‘Impostura’ 22 de mayo : ‘Nine perfect strangers’ (temporada 2)

: ‘Nine perfect strangers’ (temporada 2) 29 de mayo: ‘La mejor hermana’

Max

1 de mayo : ‘Los ojos de Julia’, ‘Ahora o nunca’, ‘Reinas’ y ‘Requisitos para ser una persona normal’

: ‘Los ojos de Julia’, ‘Ahora o nunca’, ‘Reinas’ y ‘Requisitos para ser una persona normal’ 2 de mayo : ‘Una ola de treinta metros’ (temporada 3), ‘Malditos’, ‘World Between Us’ (documental), ‘3 bodas de más’, ‘La gran familia española’ y ‘La isla mínima’

: ‘Una ola de treinta metros’ (temporada 3), ‘Malditos’, ‘World Between Us’ (documental), ‘3 bodas de más’, ‘La gran familia española’ y ‘La isla mínima’ 3 de mayo : ‘Los hermanos Sisters’, ‘Los días que vendrán’ y ‘María y los demás’

: ‘Los hermanos Sisters’, ‘Los días que vendrán’ y ‘María y los demás’ 4 de mayo . ‘Que se mueran los feos’ y ‘Elle’

. ‘Que se mueran los feos’ y ‘Elle’ 5 de mayo : ‘Beleza fatal’

: ‘Beleza fatal’ 8 de mayo : ‘Siguiendo a Conan O’Brien’ (temporada 2)

: ‘Siguiendo a Conan O’Brien’ (temporada 2) 9 de mayo : ‘Bloody Trophy’ (documental), The Prince’ (temporadas 1-3) y ‘Favaritx’

: ‘Bloody Trophy’ (documental), The Prince’ (temporadas 1-3) y ‘Favaritx’ 16 de mayo : ‘Duster’

: ‘Duster’ 22 de mayo : ‘Battle of Culiacán. Heirs of the Cartel’ (documental)

: ‘Battle of Culiacán. Heirs of the Cartel’ (documental) 24 de mayo : ‘Pee-Wee as Hilmsef’

: ‘Pee-Wee as Hilmsef’ 26 de mayo : ‘Rick y Morty’ (temporada 8)

: ‘Rick y Morty’ (temporada 8) 30 de mayo. ‘And Just Like That’ (temporada 3)

