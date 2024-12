Pep Guardiola defiende a Erling Haaland ante las críticas en el Manchester City. Pep Guardiola insistió en que la sequía goleadora del ariete norugue no es el único motivo de la crisis de resultados en la que se halla sumido el City esta temporada.

El equipo, que ha conquistado las cuatro últimas ediciones de la Premier League, sufrió el sábado ante Aston Villa (2-1) su novena derrota en los doce últimos partidos entre todas las competiciones.

Una derrota de la que salió señalado el delantero noruego Erling Haaland, que sumó un quinto partido sin ver puerta en los seis últimos que ha jugado.

Pero el entrenador español defendió después de esa nueva decepción al jugador que ha marcado 108 goles desde que llegase al club ‘Citizen’ en 2022: «Sin él seremos aún peores, lo que necesita es que le den buenos balones en los sitios adecuados».

PEP 💬 It is about us, not just one player… when you have problems at the back and middle, it is all about the team, not just one player… Erling [Haaland] is so important for us, will be important for us and has been and we need to use him better. pic.twitter.com/VBgJywyCT2