Petr Yan fue descalificado en su pelea titular por un golpe ilegal

Petr Yan, luchador de artes marciales mixtas de la UFC. protagonizó un bochornoso momento en el combate de defensa del título ante Aljamain Sterling.

El combate se realizó en Las Vegas, Estados Unido, Petr Yan defendió su título de campeón de 135 libras, pero fue descalificado por dar una patada ilegal a su contrincante.

Petr estaba de pie ante Sterling, tomó la cabeza de su rival y le lanzó un golpe de rodilla para luego empujarlo contra la lona. En ese momento, el árbitro del combate intervino y detuvo la pelea porque el movimiento del ruso fue ilegal.

Las imágenes del golpe propinado por Petr pueden herir su sensibilidad, le recomendamos discreción antes de reproducirlas.

you cant do that. #UFC259 pic.twitter.com/uxFBb26YCA

Según el portal de noticias RT, «En un vídeo publicado por la UFC se observa cómo, al término del combate, el árbito Mark Smith levanta el brazo de Sterling para proclamarlo campeón, aunque este se muestra descontento por haber ganado de esa manera. De hecho, en otra grabación publicada por UFC Europe aparece el luchador estadounidense tirando el cinturón a la lona».

«Esta no es la forma en la que quería ganar» habría dicho Sterling luego del combate.

"That's not the way I wanted to win."



🇯🇲🏆 @FunkMasterMMA never saw tonight playing out like this. #UFC259 pic.twitter.com/ogD4MdHglA