Presidente de Colombia Gustavo Petro dice que EE.UU. le retiró la visa

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este lunes, 21 de abril del 2025, que el Gobierno de Estados Unidos le retiró el visado y por lo tanto ya no puede viajar a ese país.

«Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas«, dijo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Petro hizo la referencia al visado al comentar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, viajó a Washington para participar esta semana en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Atención: El Presidente @petrogustavo afirma que ya no puede entrar a Estados Unidos porque le quitaron la visa para ingresar a ese país. “Aquí hay que prepararnos para cosas”, dice el jefe de Estado. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/FefMJJoLSb — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 22, 2025

