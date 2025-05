Así será la restricción de Pico y Placa este miércoles 7 de mayo de 2025

Actualizado 00:55

Redacción Teleamazonas.com |

Este miércoles 7 de mayo del 2025 no pueden circular los vehículos con placa terminada en dígitos 5 y 6. El horario de restricción es de 06:00 a 09:30, en la mañana, y en la tarde de 16:00 a 20:00.

La medida de restricción Pico y Placa rige en la zona urbana de Quito. El horario es dividido en dos jornadas para la mañana y la tarde.

Los vehículos que deben acatar la medida son automóviles y motocicletas. Los que están exentos son vehículos eléctricos, oficiales y aquellos que pertenecen a adultos mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo a la normativa vigente, a los conductores que infrinjan la medida Pico y Placa por primera vez se aplica una multa de 70,50 dólares, que es el 15% del Salario Básico Unificado (SBU). La segunda vez la sanción asciende a 117,50 dólares, es decir, el 25% del SBU. En adelante, para la tercera infracción o más, el infractor deberá pagar 235 dólares, lo que representa la mitad de un SBU.

Es importante tener en cuenta que, desde diciembre del 2024, los vehículos que incumplan con la normativa no serán retenidos. En su lugar, los infractores ahora solo deberán pagar la multa correspondiente.

