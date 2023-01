Shakira envía un mensaje a las mujeres tras el éxito en la ‘Sesión 53’

“Sesión 53”el último tema de Shakira en colaboración con el productor y Dj argentino Bizarrap rompió récords. La barranquillera anunció a través de sus redes sociales que alcanzó 14.4 millones de reproducciones en Spotify en tan solo 24 horas.

El anuncio lo acompañó con una foto del Top 50 Global de Spotify que informa que se trata del más grande debut en la historia de la música en español.

También logró destronar a “Despacito” de Luis Fonsi convirtiéndose en el estreno (español / latino) con más reproducciones de la historia, sumando también “likes” y reproducciones en plataformas como Apple Music y Amazon Music.

En anuncio de Shakira lo acompañó con un mensaje dedicado “a las mujeres que se sublevan” y escribió:

Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración Y este logro no es mío sino de todas.Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras.

Frases

En «BZRP Music Session #53», Shakira dice frases dirigidas a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, que causaron revuelo y una gran cantidad de comentarios de sus fans.

“Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”, fueron palabras que Shakira colocó en una publicación de Instagram en la que acompaña con una fotografía junto a Bizarrap. Ese momento los fans especularon sobre la creación del tema musical.

En la canción Shakira dice que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, haciendo referencia al empoderamiento femenino tras una ruptura amorosa.

Otra de las frases que causó revuelo es: “Perdona cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”.

Además, dice: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal…pique“.

