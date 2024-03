‘Oppenheimer’ que había empezado la velada con un solo premio dado a Robert Downey Jr en la categoría mejor actor de reparto, tuvo un repunte con el galardón a mejor fotografía recibido por Hoyte Van Hoytema, quien obtuvo su primer Óscar.

Finalmente despertó y se recuperó con los premios otorgados a Cillian Murphy ganador en la categoría de mejor actor y Christopher Nolan quien se llevo el premio a mejor director.

‘Poor Things’, del director griego Yorgos Lanthimos, dio también la pelea y se llevo: mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción y mejor actriz por la interpretación de Emma Stone.

De entre otros de los principales Óscar ya entregados, Da’Vine Joy Randolph se llevó el galardón a mejor actriz de reparto por ‘The Holdovers’, mientras que ‘Anatomy of a Fall’ obtuvo el premio a mejor guion original y ‘American Fiction’ el de mejor guion adaptado.

‘The boy and the heron’ fue distinguida como la mejor película de animación, una categoría a la que también optaba ‘Robot Dreams’, del español Pablo Berger, inspirada en la novela gráfica homónima que en 2007 publicó la autora estadounidense Sara Varon.

En la categoría de mejor fotografía el suizo Hoyte Van Hoytema obtuvo su primer Óscar por su labor en la cinta ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, venciendo así al mexicano Rodrigo Prieto que competía por ‘Killers of the Flower Moon’.

Esta es la lista completa de premiados en la 96 edición de los premios Óscar:

Mejor película

«Oppenheimer»- Ganadora

«American Fiction»

«Anatomía de una caída»

«Barbie»

«Maestro»

«Los que se quedan»

«Los asesinos de la luna»

«Pobres criaturas»

«Zona de interés»

«Vidas pasadas»

Mejor director

Christopher Nolan, «Oppenheimer» – Ganadora

Yorgos Lanthimos, «Pobres criaturas»

Martin Scorsese, «Los asesinos de la luna»

Justine Triet, «Anatomía de una caída»

Jonathan Glazer, «Zona de interés»

Mejor actor

Cillian Murphy, «Oppenheimer» – Ganadora

Bradley Cooper, «Maestro»

Colman Domingo, «Rustin»

Paul Giamatti, «Los que se quedan»

Jeffrey Wright, «American Fiction»

Mejor actriz

Emma Stone, «Pobres criaturas» – Ganadora

Annette Bening, «Nyad»

Lily Gladstone, «Los asesinos de la luna»

Sandra Huller, «Anatomía de una caída»

Carey Mulligan, «Maestro»

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr., «Oppenheimer» – Ganadora

Sterling K. Brown, «American Fiction»

Robert De Niro, «Los asesinos de la luna»

Ryan Gosling, «Barbie»

Mark Ruffalo, «Pobres criaturas»

Mejor actriz de reparto

Da’Vine Joy Randolph, «Los que se quedan» – Ganadora

Emily Blunt, «Oppenheimer»

Danielle Brooks, «El color púrpura»

America Ferrera, «Barbie»

Jodie Foster, «Nyad»

Mejor guion original

“Anatomy of a Fall” – Ganadora

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Mejor película internacional

«Zona de interés» (Reino Unido) – Ganadora

«La sociedad de la nieve» (España)

«Yo Capitán» (Italia)

«Perfect Days» (Japón)

«Sala de profesores» (Alemania)

Mejor película animada

«El niño y la garza» – Ganadora

«Elementos»

«Nimona»

«Robot Dreams»

«Spider-Man: A través del Spider-Verso»

Mejor banda sonora

“Oppenheimer” – Ganadora

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Poor Things”

Mejor fotografía

“Oppenheimer” – Ganadora

“El Conde”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Poor Things”

Mejor documental

«20 Days in Mariupol» – Ganadora

«Bobi Wine: The People’s President»

«La memoria infinita»

«Las cuatro hijas»

«To Kill a Tiger»

Mejores efectos visuales

“Godzilla Minus One” – Ganadora

“The Creator”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

Mejor cortometraje

The Wonderful Story of Henry Sugar – Ganador

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

Mejor Cortometraje Animado

War is over! Inspired by the music of John & Yoko – Ganadora

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

Mejor Cortometraje Documental

The last repair shop – Ganadora

The ABC of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in between

Nai Nai & Wai Po

Mejor Sonido

La zona de interés – Ganadora

The Creator

Maestro

Mission: Imposible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

Mejor guion adaptado

“American Fiction”- Ganadora

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

Mejor maquillaje

“Poor Things” – Ganadora

“Golda”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Society of the Snow”

Mejor diseño de producción

“Poor Things” – Ganadora

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

Mejor diseño de vestuario

“Poor Things” – Ganadora

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

Mejor corto documental

“The Last Repair Shop” – Ganador

“The ABCs of Book Banning”

“The Barber of Little Rock”

“Island In Between”

“Nǎi Nai & Wài Pó”

Mejor edición

“Oppenheimer” – Ganadora

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Poor Things”

Mejor canción original

What Was I Made For? – Barbie

«The Fire Inside» – Flamin’ Hot

«I’m Just Ken» – Barbie

«It Never Went Away» – American Symphony

«Wahzhazhe (A Song for my People) – Killers of the Flower Moon

El toque musical de la velada

Billie Eilish junto a su hermano Finneas inauguraron estas presentaciones con su canción ganadora de la categoría mejor canción original ‘What Was I Made For?’ tema que forma parte de la banda sonora de película de ‘Barbie’.

Con este tema musical los hermanos podrían romper un récord y ser las personas más jóvenes en ganar dos premios Óscar. Este reconocimiento por ahora pertenece a Luise Rainer.

Por otro lado, los cantantes y bailarines de la Nación Osage llenaron de energía el escenario de los Óscar 2024 con su tema Wahzhazhe ‘A Song For My People’, también nominado a mejor canción original. Este tema hace parte de la película ‘Killers of the Moon’.

Jon Batiste subió al escenario de los Óscar para interpretar ‘It Never Went Away’ del documental nominado ‘American Symphony’.

Batiste interpretó la íntima y emotiva canción en un piano de cola junto a una orquesta.

