Hugo González, presidente de la Corte Provincial de Guayas renunció a su cargo este viernes 8 de marzo de 2024. Su vinculación al caso Purga ya se ha anunciado y dijo a la prensa que deja el cargo para defenderse.

El anuncio lo hizo poco después del mediodía en una rueda de prensa en la que no admitió preguntas. Aunque aseguró que no ha favorecido a políticos ni bandas delictivas y no tendría vinculación al caso Metástasis ni Purga.

En la víspera su nombre apareció entre chats difundidos entre Mayra Salazar y el exasambleísta Pablo Muentes. Ambos detenidos, Salazar por el caso Metástasis y Muentes por el caso Purga.

Por este último hay una docena de procesados. El caso investiga el presunto delito de delincuencia organizada y una red de corrupción en el sistema judicial.

La casa y despacho de González fueron allanados el lunes 4 de marzo de 2024. Al mismo tiempo se ejecutaron más de una docena de incursiones en otros inmuebles.

La Corte Provincial quedaría en manos de Juan Francisco Morales, según Álvaro Román, presidente de la Judicatura. Esto a pesar de que la Corte es autónoma y deberá tomar la decisión luego de sesionar.

La normativa determina que el juez con mayor antigüedad es quien debe asumir al presidencia.

