Profesor denuncia casos de acoso sexual en plantel de Quito

En una unidad educativa fiscal ubicada en Guamaní, sur de Quito, se estarían registrando casos de acoso sexual a estudiantes. Un profesor denunció estos hechos, pero se ha enfrentado a múltiples trabas y al acoso laboral.

Apolo Espinoza ha denunciado, hasta el momento, tres casos de acoso sexual en esta institución por parte de un docente. Él reveló que el 9 de mayo se le acercó una estudiante y le dijo: «Profe quiero contarle que el profesor de Química sabía tocarme los brazos y una vez me tocó el seno. También se me insinuó para que le haga un favor sexual».

No obstante, al realizar la denuncia en la consejería estudiantil se enfrentó a varias trabas. Espinoza señala que el proceso fue engorroso pues no querían recibirle la denuncia por el formato o ciertos detalles. Él cree que estos hechos son sumamente graves y no se les ha prestado la atención debida.

Además, no ha tenido el apoyo de las autoridades de la unidad educativa y el supuesto agresor continúa realizando actividades en cercanía a las alumnas. También se ha enfrentado al acoso laboral del rector y colegas tras colocar la denuncia.

Apolo dice que, pese a ello, es fuerte para brindarles el apoyo a su alumnas, quienes en varias ocasiones le han pedido disculpas por ponerlo en esta situación. «Yo les digo ustedes no tienen porque pedir disculpas y les recuerdo que yo no tendría que sentirme estresado ni ellas con culpa», añade.

Por ello, para evitar más irregularidades pide la intervención del Ministerio de Educación y exige que se investigue los casos de acoso sexual presentados.

