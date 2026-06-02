¡Del borde de la eliminación al protagonismo! Una noche llena de revancha

Daniel Páez dio un giro inesperado para llegar hasta el 'Duelo Final' en una noche llena de eliminaciones.

La noche 29 de Ahora Caigo estuvo marcada por emocionantes enfrentamientos, remontadas inesperadas y grandes actuaciones que mantuvieron la tensión hasta el último instante.

La competencia arrancó con el ingreso de El Chino Moreira, quien asumió el liderazgo de la noche y eligió a Juan Carlos Pino como su primer rival. Sin embargo, el duelo tuvo un desenlace rápido, ya que Juan Carlos no logró responder en su primera oportunidad y terminó cayendo. Aunque El Chino avanzó, no tuvo la misma fortuna en el juego de las huellas, donde consiguió 50 dólares, pero dejó escapar la posibilidad de obtener el premio mayor de 500 dólares.

Más adelante, Erika Muñoz intentó abrirse camino en la competencia, pero no logró superar su duelo. Por su parte, Luis aprovechó su oportunidad para sumar una vida adicional en las huellas.

Uno de los momentos más sorpresivos llegó con Luis Quiñónez, quien consiguió arrebatarle una vida a El Chino, demostrando que podía convertirse en una amenaza. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para mantenerse en carrera y terminó eliminado. El Chino siguió avanzando y consiguió además 30 segundos extra para un eventual Duelo Final.

La historia tomó otro giro con la participación de Ana Lucía Donoso, quien golpeó fuerte desde el inicio y dejó a El Chino sin vidas. No obstante, el líder reaccionó en el juego Mira y Acierta para mantenerse con vida y seguir en competencia. Tras un intenso enfrentamiento, Ana Lucía logró tomar el control del centro del escenario y sumó 25 dólares en su primera huella.

La protagonista cambió nuevamente cuando Daniel Páez derrotó a Ana Lucía en el desafío A la Voz del Gallo. Con el impulso de la victoria, Daniel asumió el liderazgo y acumuló 150 dólares. Su gran momento continuó al vencer a Kerly Morán en el juego Revoltillo, consolidándose como uno de los competidores más fuertes de la noche.

Daniel mantuvo su racha ganadora y dejó en el camino a Juan Miguel Rodríguez, quien no pudo evitar la caída. Sin embargo, antes de encaminarse hacia el cierre del programa, la suerte le jugó una mala pasada al sacar la temida casilla de Divide para Dos, reduciendo a la mitad el dinero que había acumulado hasta ese momento.

A pesar de ese golpe, Daniel recuperó terreno eliminando a Kelly Bustamante y asegurando su lugar en el esperado Duelo Final. Allí protagonizó una destacada actuación, aunque finalmente no logró alcanzar la victoria. El concursante se quedó a tan solo dos respuestas de completar el desafío.

Aunque el premio mayor no cayó en esta ocasión, Daniel dejó una importante marca para el programa al elevar el acumulado del ciclo a 3 371 dólares, cifra que quedará lista para disputarse en la gran final del Ciclo 3 de Ahora Caigo.

Una noche cargada de emoción, cambios de liderazgo y oportunidades perdidas que dejó todo servido para un desenlace de ciclo que promete ser inolvidable.