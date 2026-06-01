Una eliminación inesperada y una noche llena de sorpresas marcaron ¡Ahora Caigo!

Juan Carlos Pino quedó líder de una noche de caídas y emociones con un final de infarto

El capítulo 28 de ¡Ahora Caigo!, emitido este lunes 1 de junio de 2026, arrancó con una gran expectativa alrededor de Kelly Bustamante, quien asumió el rol de líder de la noche. Antes de comenzar la competencia, Kelly deleitó a los presentes con una emotiva interpretación de “Y te vi venir”, éxito del dúo Sin Bandera, demostrando una vez más su carisma y talento sobre el escenario.

Sin embargo, lo que parecía ser una noche prometedora para Kelly terminó convirtiéndose en la primera gran sorpresa del programa. En el duelo inaugural, un “Duelo Clásico” frente a El Chino Moreira, la líder perdió sus dos vidas y quedó eliminada de manera prematura. Contra todo pronóstico, Kelly abandonó la competencia apenas iniciado el juego, dejando el liderazgo en manos de su rival.

Ya convertido en líder, El Chino tuvo un comienzo irregular. En su primera huella obtuvo el multiplicador x2, pero no pudo aprovecharlo debido a que todavía no tenía dinero acumulado. Aun así, logró mantenerse firme cuando enfrentó a Ana Lucía Donoso en el desafío “Revoltillo”. El duelo fue intenso y muy parejo. Ambos jugadores se quitaron vidas mutuamente, manteniendo la tensión hasta el último momento. Finalmente, Ana Lucía no pudo sostener el ritmo y terminó cayendo, permitiendo que El Chino continuara en competencia y sumara 25 dólares al acumulado.

La buena racha del líder continuó frente a Daniel Páez en “Mira y Acierta”. El Chino mostró seguridad en sus respuestas y logró avanzar nuevamente. Su recompensa fue una huella de 150 dólares que fortaleció su posición en el juego.

Más adelante apareció Erika Muñoz, quien demostró por qué es considerada una de las participantes más competitivas. Durante el enfrentamiento consiguió arrebatarle una vida al líder, aunque no pudo conservar la ventaja. Erika perdió terreno en los momentos decisivos y terminó eliminada. El Chino volvió a imponerse y agregó otros 50 dólares al acumulado.

La historia cambió con la llegada de Juan Miguel Rodríguez para disputar “Tres sin cambiar”. Desde el inicio logró complicar al líder, quien perdió una vida en los primeros intercambios. Juan Miguel mantuvo la presión y finalmente consiguió derribar a El Chino, poniendo fin a una de las actuaciones más sólidas de la noche. Como nuevo líder, celebró obteniendo una huella de 250 dólares.

El impulso de Juan Miguel no terminó ahí. Poco después enfrentó a Kerly Morán en otro “Duelo Clásico” y volvió a salir victorioso, consolidándose como uno de los protagonistas de la jornada. Su siguiente recompensa fue aún más importante: una huella de 500 dólares, una de las cifras más altas obtenidas durante el programa.

Cuando parecía que Juan Miguel podía encaminarse hacia la victoria final, apareció Juan Carlos Pino para cambiar el rumbo de la competencia. En un duelo decisivo logró eliminar a su tocayo y quedarse con el liderazgo. Aunque comenzó sumando apenas 10 dólares en su primera huella, mantuvo vivas sus aspiraciones de cerrar la noche por todo lo alto.

El último enfrentamiento tuvo como protagonistas a Juan Carlos Pino y Luis Quiñónez en el desafío “A la voz del gallo”. Antes de ese duelo, Juan Carlos consiguió agregar 25 dólares más al acumulado, llevando la cifra total de la noche a 1.010 dólares.

Aunque Juan Carlos no logró quedarse con la victoria definitiva, su desempeño permitió que el acumulado general del ciclo alcanzara los 3.108 dólares, una cifra que sigue creciendo y que promete emociones aún mayores en las próximas emisiones.

La noche estuvo marcada por la inesperada caída de Kelly Bustamante, la resistencia de El Chino Moreira, la destacada actuación de Juan Miguel Rodríguez y una recta final llena de cambios de liderazgo que mantuvieron la emoción hasta el último segundo.