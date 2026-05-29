¡Noche de caída para el líder! El Chino tomó el control y protagonizó una remontada espectacular

El Chino Moreita tomó el control del juego y no dejo pasar su oportunidad de jugar el 'Duelo Final'

La noche de este viernes 29 de mayo de 2026 en ¡Ahora Caigo! Nadie se salva estuvo cargada de emociones, sorpresas y caídas inesperadas. Desde el arranque del programa, Luis Quiñónez dejó claro que quería dominar el tablero y defender su liderato, pero el destino tenía preparado un giro espectacular encabezado por El Chino Moreira.

Luis abrió el capítulo enfrentando a Juan Carlos Pino en un intenso ‘Duelo Clásico’. Aunque Juan Carlos intentó sorprender, no logró avanzar y el líder arrancó sumando su primer dólar de la noche en las huellas.

La tensión aumentó con el juego ‘Mira y acierta’, donde Kelly Bustamante desafió al líder. Luis arriesgó una de sus vidas en un momento clave, pero logró mantenerse firme y avanzar nuevamente. Su buena racha continuó cuando consiguió sumar 25 dólares más en la siguiente huella, consolidándose como uno de los jugadores más fuertes de la jornada.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de El Chino Moreira. El participante apareció decidido a romper el dominio del líder en el reto ‘Tres sin cambiar’. Desde el inicio mostró seguridad y precisión, arrebatándole rápidamente la única vida a Luis. El enfrentamiento se convirtió en uno de los más intensos de la noche y finalmente El Chino consiguió tumbar al líder, provocando uno de los momentos más comentados del episodio.

Tras eliminar a Luis, El Chino comenzó a construir una noche memorable. En su primera huella ganó 50 dólares y luego se enfrentó a Erika Muñoz en otro ‘Duelo Clásico’. Lejos de relajarse, mantuvo la concentración y logró avanzar nuevamente. La suerte también estuvo de su lado cuando cayó en la huella de 500 dólares, desatando la emoción en el set.

Más adelante llegó Daniel Páez para disputar el juego ‘Revoltillo’. Daniel tuvo un gran desempeño e incluso logró quitarle una vida a El Chino, pero la presión del juego terminó pasando factura para ambos. En un duelo lleno de nervios y errores mínimos, El Chino volvió a imponerse y avanzó una vez más. Además, sumó otros 25 dólares y logró eliminar el temido “dividido para 2”, asegurando un mejor panorama para el cierre del programa.

La noche siguió subiendo de intensidad cuando Kerly Morán ingresó al escenario para disputar ‘A la voz del gallo’. El Chino mantuvo su impresionante nivel y consiguió otra victoria, sumando además 150 dólares más a su acumulado.

Uno de los momentos más dramáticos llegó con Juan Miguel Rodríguez en el juego ‘Una tú, una yo’. Juan logró quitarle la única vida a El Chino y parecía tener el control del duelo, pero el participante reaccionó a tiempo y consiguió revertir la situación. Ambos quedaron sin vidas y el desenlace se definió en segundos de máxima tensión. Finalmente, Juan Miguel no pudo completar el reto y El Chino volvió a salir victorioso.

Antes del último enfrentamiento de la noche contra Ana Lucía Donoso, El Chino sumó otros 25 dólares en las huellas, demostrando que además de habilidad tenía una gran noche de suerte. En el duelo definitivo volvió a mostrar solidez y consiguió otra importante victoria. Ya en la recta final del programa logró ganar 50 dólares adicionales.

Aunque no consiguió quedarse con el ‘Duelo Final’, El Chino Moreira terminó siendo el gran protagonista del episodio gracias a su increíble remontada y a la energía con la que dominó gran parte de la competencia. Además, dejó el monto acumulado del ciclo en 2098 dólares, una cifra que promete aumentar la expectativa para los próximos capítulos de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva.