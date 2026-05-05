Imparable y letal: Felipe Campana protagoniza la gran noche del 'Ciclo 2'

Felipe Campana se convierte en el gran protagonista de la primera noche del Ciclo 2 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva

El segundo ciclo de la tercera temporada de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva arrancó con emoción este martes 5 de mayo del 2026, dejando claro que la competencia sube de nivel. La noche comenzó con la incorporación de Marco Maldonado como el último participante en ocupar la huella número 8, dando paso a una competencia llena de duelos y giros inesperados.

La encargada de abrir el juego fue Lila Flores, quien no solo asumió el liderazgo inicial, sino que también encendió el ambiente con un show musical que marcó el tono de la noche. En su primer enfrentamiento, un “Duelo Clásico” contra Orlando Herrera, demostró firmeza pese a perder una vida, logrando avanzar con autoridad. Sin embargo, su desempeño en las huellas no fue contundente, acumulando apenas 10 dólares tras eliminar a Miryam Núñez, quien la reto en el segundo enfrentamiento del capítulo.

El verdadero punto de quiebre llegó con la entrada de Felipe Campana. El presentador y chef protagonizó un enfrentamiento impecable contra Lila, quitándole su última vida y eliminándola con un juego sólido y preciso. Desde ese momento, Felipe tomó el control absoluto del programa.

A partir de ahí, su dominio fue evidente. Eliminó consecutivamente a Karina Arguello, y además dejando en el camino a Marco Maldonado, en donde le otorgó una vida extra, Samia Álava y Miguel Estrella, mostrando consistencia tanto en rapidez como en precisión. Incluso en los momentos más tensos, como ante el ilusionista Miguel Estrella, supo sostener su ventaja y capitalizar premios clave en las huellas, evitando penalizaciones importantes y acumulando dinero estratégicamente.

Con tres vidas en su poder y una racha imparable, Felipe llegó al último duelo frente a Juan José Cornejo. En un “Revoltillo” muy disputado, volvió a imponerse, asegurando su pase al duelo final. Antes de ello, un golpe de suerte con el “por dos” elevó su acumulado a 472 dólares, dejándolo en una posición privilegiada.

En el "Duelo final", Felipe mantuvo el ritmo acelerado que lo caracterizó durante toda la noche. A falta de una sola respuesta, decidió arriesgar y su apuesta resultó ganadora. El resultado: una victoria contundente y un premio total de 1 222 dólares, consolidándose como el primer gran líder del segundo ciclo.

Participantes del Ciclo 2

Felipe Campana - Presentador y profesional en gastronomía, Felipe es un apasionado de la cocina que ha sabido trasladar su talento a la televisión.

Orlando Herrera - Actor y director, Orlando está enfocado en fortalecer su carrera en las artes escénicas.

Miryam Núñez - Ciclista profesional y especialista en entrenamiento deportivo, Miryam combina disciplina y pasión por el deporte.

Samia Alava - Patinadora artísticas con experiencia, Samia representa dedicación y energía en el deporte.

Marco Maldonado - Músico y profesional administrativo, Marco equilibra su vida entre la música y el mundo empresarial.

Juan José Cornejo - Pastelero y emprendedor, Juan José ha construido su propio negocio combinando técnica y pasión.

Miguel Estrella - Ilusionista con amplia experiencia, Miguel ha dedicado gran parte de su vida a la magia.

Karina Arguello - Odontóloga activa y entusiasta, Karina combina su profesión con una personalidad dinámica.

Samia Alava - Patinadora artísticas con experiencia, Samia representa dedicación y energía en el deporte.

Marco Maldonado - Músico y profesional administrativo, Marco equilibra su vida entre la música y el mundo empresarial.

Juan José Cornejo - Pastelero y emprendedor, Juan José ha construido su propio negocio combinando técnica y pasión.

Miguel Estrella - Ilusionista con amplia experiencia, Miguel ha dedicado gran parte de su vida a la magia.

Karina Arguello - Odontóloga activa y entusiasta, Karina combina su profesión con una personalidad dinámica.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com