1982: España vibra con el Mundial, las Malvinas sacuden el mundo y el Premio Nobel literario

De Año en Año revive los eventos que forjaron nuestra historia. Hoy exploramos 1982, un año de contrastes entre pasión futbolística, lucha y logros imborrables.

El Mundial de España 1982, el primero con 24 equipos, encendió pasiones globales. Con la mascota Naranjito, selecciones como Honduras y Camerún debutaron y Francia contra Alemania marcó el primer desempate por penales en la historia del torneo.

Paolo Rossi, lideró a Italia al título con seis goles, venciendo a Alemania 3-1 en la final del Bernabéu. Este Mundial cambió el formato a eliminación directa y dejó recuerdos imborrables de goles y emociones.

También ocurrió en 1982:

1. Guerra de las Malvinas estalla: El 2 de abril de 1982, la dictadura argentina invadió las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833, buscando recuperar apoyo interno. Margaret Thatcher respondió con una fuerza militar que desató una guerra de 74 días, con casi 1,000 muertos. La rendición argentina el 14 de junio aceleró el fin del régimen militar.

2. Osvaldo Hurtado enfrenta crisis y 'El Niño': En 1982, el presidente Osvaldo Hurtado heredó una economía en ruinas, con inflación, devaluación y escasez, agravadas por el conflicto con Perú de 1981 y el mal manejo del boom petrolero. El Fenómeno El Niño, el más intenso del siglo, trajo 11 meses de inundaciones en la Costa, destruyendo cultivos y vías, y sequías en la Sierra, afectando el agua y la agricultura.

3. Michael Jackson lanza Thriller: El 30 de noviembre de 1982, Thriller de Michael Jackson, producido por Quincy Jones, revolucionó el pop. Con medio millón de copias vendidas en su primera semana, temas como Billie Jean y Beat It rompieron barreras en MTV, y el moonwalk de Jackson marcó la cultura global.

4. Gabriel García Márquez gana el Nobel: En 1982, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, un triunfo para América Latina. Su realismo mágico, con obras como Cien años de soledad, dio voz al continente, mezclando lo fantástico con lo cotidiano. Cuarto latinoamericano en ganar el Nobel, tras Mistral, Asturias y Neruda.