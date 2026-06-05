Murió el 'Indio' Solari, leyenda del rock argentino

Carlos Alberto, el Indio, Solari, cantante de rock argentino, falleció la mañana de este viernes 5 de junio de 2026, según confirmaron sus allegados.

El Indio padecía Parkinson y falleció en su casa de Parque Leloir, dijeron allegados a su entorno. La familia no ha detallado otras causas de la muerte que no sea la enfermedad que padecía desde 2015.

Nacido el 17 de enero de 1949, Solari se convirtió en una de las figuras más importantes de la música argentina.

Durante su infancia y adolescencia vivió en La Plata, ciudad donde comenzó a forjar el camino que lo llevaría a convertirse en una leyenda del rock nacional.

Fue miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, conocidos como Los Redonditos, en 1997. La banda fue una de las más influyentes de Argentina en los últimos 40 años.

También fue parte de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Míster y los Marsupiales Extintos. Por su enfermedad dejó los escenarios en 2017.