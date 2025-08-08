2008: Un año de crisis, hazañas futbolísticas internacionales y revoluciones digitales

De Año en Año, el programa estelar de TeleAmazonas, revive los eventos que forjaron nuestra historia. Conducido por Milagros León y Natalia Regge, se emite de lunes a viernes de 21:00 a 22:15. Hoy exploramos 2008, un año de rupturas, victorias y cambios globales.

El 1 de marzo de 2008, Colombia lanzó la Operación Fénix, bombardeando un campamento de las FARC en Angostura, Sucumbíos, Ecuador, a 1.8 km de la frontera. El ataque, que mató al líder guerrillero Raúl Reyes y otras 22 personas, incluyendo un ecuatoriano y cuatro mexicanos, desató una grave crisis diplomática.

Ecuador, liderado por Rafael Correa, denunció una violación de su soberanía y rompió relaciones con Colombia. Venezuela, bajo Hugo Chávez, también cortó lazos diplomáticos y movilizó tropas, amenazando con una escalada bélica. El ataque debilitó a las FARC, pero expuso la vulnerabilidad de las fronteras ecuatorianas y marcó un precedente en la lucha contra el narcoterrorismo.

También ocurrió en 2008:

1. Liga de Quito conquista la Copa Libertadores: El 2 de julio, Liga de Quito hizo historia al ganar la Copa Libertadores, el primer título internacional de un club ecuatoriano. En una final épica, venció a Fluminense en penales (4-2) tras un 3-1 en Quito y un 1-3 en Río.

2. Barack Obama llega a la Casa Blanca: El 4 de noviembre, Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano de EE.UU. con su campaña “Hope” y “Yes We Can”. Usando redes sociales como Twitter y su plataforma my.barackobama.com, movilizó a jóvenes y recaudó millones en donaciones.

3. Twitter se globaliza: En 2008, Twitter, creado en 2006 por Jack Dorsey y otros, creció de 300,000 tuits diarios a un fenómeno global. Políticos, celebridades y ciudadanos lo usaron para compartir noticias en tiempo real, desde las elecciones de EE.UU. hasta protestas en Venezuela.

4. Deportivo Quito campeón tras 40 años: Deportivo Quito logró su tercer título nacional en 2008, tras 40 años de sequía, con un equipo de jugadores descartados liderado por Carlos Sevilla. La victoria desató una euforia inolvidable, con hinchas llevándose pedazos de césped en Latacunga. Sin embargo, las deudas acumuladas iniciaron una debacle financiera que llevó al club a la categoría amateur, aunque logró otro título en 2011.