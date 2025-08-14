2010: El mundial de Sudáfrica, nace la red social Instagram y crisis que sacudieron el mundo

De Año en Año, el programa estelar de TeleAmazonas, revive los eventos que definieron nuestra historia. Conducido por Milagros León y Natalia Regge, se emite de lunes a viernes de 21:00 a 22:15.

En 2010, Sudáfrica acogió el primer Mundial de fútbol en el continente africano, un evento lleno de color y ritmo. Nueve ciudades y 10 sedes, fueron escenario de un torneo inolvidable. La vuvuzela se convirtió en la banda sonora, mientras el Waka Waka de Shakira hizo bailar al mundo.

España se coronó campeona con solo ocho goles, el menor registro para un campeón mundial. El Mundial también dejó momentos románticos, como el beso de Iker Casillas a Sara Carbonero y el inicio de la relación entre Shakira y Gerard Piqué. El pulpo Paul, predijo resultados y se convirtió en un fenómeno global.

También ocurrió en 2010:

1. Nace Instagram: El 6 de octubre de 2010, Kevin Systrom y Mike Krieger lanzaron Instagram, una app para compartir fotos con filtros que alcanzó un millón de usuarios en semanas. La primera foto, un perro callejero en México, marcó el inicio de una plataforma que transformó la comunicación visual.

2. 3OS en Ecuador: El 30 de septiembre de 2010, Ecuador vivió el 30S, una sublevación policial tras la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que eliminaba bonificaciones. La protesta escaló con el secuestro del presidente Rafael Correa en un hospital, donde gritó “mátenme” desde un balcón. La jornada dejó balaceras, caos y un saldo de cinco muertos.

3. Terremoto en Haití: El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó Haití, dejando más de 200.000 muertos, 300.000 heridos y millones de desplazados. Puerto Príncipe quedó en ruinas y la respuesta internacional fue masiva pero insuficiente ante la magnitud de la crisis.

4. Filtración de WikiLeaks: En 2010, WikiLeaks, liderado por Julian Assange, filtró miles de documentos clasificados de EE.UU., incluyendo cables diplomáticos y reportes sobre las guerras de Irak y Afganistán. Las revelaciones expusieron secretos de gobiernos y corporaciones, lo que generó debates sobre transparencia, seguridad y libertad de prensa.