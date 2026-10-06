De Lunes a Lunes | Casas de apuestas: ¿regulacion o prohibicion?

En De Lunes a Lunes se analizó el crecimiento de las plataformas de apuestas deportivas en Ecuador y su estrecha relación con la industria del fútbol nacional. Expertos en salud pública y derecho, debatieron la disyuntiva entre regular el sector bajo estrictas normas de bancarización y prevención de lavado, o prohibirlo para evitar problemas de endeudamiento, ludopatía y el riesgo de amaño de partidos en el deporte profesional.