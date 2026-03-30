El adelanto electoral anunciado por el CNE en debate en el programa De Lunes a Lunes

El anuncio de las modificaciones en las elecciones seccionales fue analizado en De Lunes a Lunes. Participaron en este bloque Juan Carlos Holguín, Excanciller, César Febres-Cordero, analista politico, Virgilio Hernández, Parlamentario Andino, y Wilson Merino, del movimiento Imparables y concejal de Quito, debatieron sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, habló sobre el anuncio. "Ha habido muchos comentarios respecto a este próximo proceso electoral y en algún momento dado se tiende a confundir a la ciudadanía como que esta es una elección anticipada. No, en absoluto no lo es. Este es un proceso electoral que busca que los ciudadanos, el pueblo ecuatoriano, pueda manifestarse en las urnas para elegir a sus autoridades", manifestó.

Sobre los cuestionamientos de lo actuado en tiempo de pandemia fue contudente. "Hay que diferenciar dos hechos. En la época del COVID fuimos a votar con protección, que son dos cosas y dos situaciones totalmente diferentes", manifestó el representante de la organización electoral.

Defendió la decisión. "Lo que estamos precautelando es la posibilidad de que todos los ecuatorianos puedan asistir a votar dentro de los recintos electorales y dentro de las circunscripciones en el que le corresponde, porque el informe con el cual nosotros hemos fundamentado nuestra decisión establece claramente que puede estar afectándose a un millón y medio de personas que puedan no participar en su derecho a votar", dijo.