Alcalde de Quito denuncia persecución política contra la RC y defiende su gestión en Quito

Pabel Muñoz habla de la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró en entrevista exclusiva con la periodista Andrea Bernal, en De Lunes a Lunes, que la organización política Revolución Ciudadana (RC) atraviesa un momento complejo debido a lo que considera decisiones con motivación política, aunque sostuvo que el movimiento sigue siendo “la fuerza política más grande del país”.

Muñoz cuestionó la suspensión temporal, por nueve meses, de la RC y planteó que el debate alrededor de esta medida no es únicamente jurídico sino profundamente político. A su criterio, existen elementos que apuntarían a una intencionalidad para afectar la participación electoral del movimiento.

Sospechas al proceso contra la RC

El Alcalde señaló que, si existiera plena confianza en las instituciones y en el respeto al debido proceso, no habría dudas sobre las decisiones adoptadas. Sin embargo, afirmó que la suspensión del movimiento genera sospechas sobre 'posibles dedicatorias políticas'.

Recordó además que, según su visión, el correísmo ha enfrentado varios obstáculos a lo largo de los años, mencionando la salida del movimiento Alianza País durante el gobierno de Lenín Moreno y los posteriores cambios de organización política hasta lograr nuevamente su propio partido.

En ese contexto, insistió en que la eventual existencia de recursos ilícitos dentro de cualquier organización política debe ser investigada y sancionada, pero siempre respetando el debido proceso, con pruebas y una sentencia judicial definitiva.

Cuestionó los tiempos de la suspensión

Muñoz también cuestionó la duración de la suspensión de la RC, al considerar que coincide con los plazos necesarios para impedir la inscripción de candidaturas para las próximas elecciones locales.

“Solo un ciego no vería lo que está pasando”, afirmó, al sugerir que la medida podría tener efectos directos sobre la capacidad electoral del movimiento.

¿Muñoz buscará la reelección?

Sobre una eventual candidatura a la reelección como alcalde de Quito, Muñoz indicó que más que una aspiración personal, se trataría de una responsabilidad política frente a los cambios que —según dijo— impulsa su administración.

Explicó que cualquier decisión sobre su candidatura dependerá de lo que determine su organización política, destacando que los miembros de la Revolución Ciudadana actúan de manera orgánica y priorizan las decisiones colectivas.

Relación con Rafael Correa

Muñoz subrayó que ha militado durante 19 años en la Revolución Ciudadana y que es la única organización política a la que ha pertenecido, por lo que reiteró su lealtad al movimiento.

Respecto a su relación con el expresidente Rafael Correa, afirmó que actualmente es buena, aunque reconoció que pueden existir discrepancias internas, las cuales —dijo— son parte de una democracia interna saludable.

Diferencias con el Gobierno de Noboa

El alcalde también se refirió a su relación con el presidente Daniel Noboa, señalando que, aunque mantienen diferencias políticas, considera fundamental preservar el respeto democrático y el debate de ideas.

En su análisis, sostuvo que en Ecuador actualmente se enfrentan dos visiones de país: una que apuesta por la inversión pública y las oportunidades sociales, y otra que, según dijo, prioriza políticas de austeridad.

Críticas al trato del Gobierno hacia los municipios

Muñoz comparó la situación actual con la década de los noventa, cuando —según recordó— existía una crisis del gobierno central pero un fortalecimiento de los gobiernos locales, sin interferencias del Ejecutivo.

"Las alcaldías nos sentimos hostigadas y amenazadas cómo puede ser posible que la Ministra de Gobierno, por ejemplo, encargada del diálogo político, la primera declaración que haga es, no voy a conversar con los alcaldes de Quito, de Guayaquil y Cuenca", enfatizó el Alcalde.

En contraste, afirmó que actualmente existirían obstáculos desde el Gobierno Nacional hacia la gestión de los municipios, lo que, a su criterio, dificulta la ejecución de proyectos locales.

Denuncias de hostigamiento político

El alcalde aseguró que su administración ha sido una de las más “hostigadas”, mencionando críticas iniciales al funcionamiento del Metro de Quito, procesos en el Tribunal Contencioso Electoral y un intento de revocatoria de mandato que no prosperó por falta de firmas.

Según dijo, estos episodios formarían parte de un contexto de ataques políticos que su administración ha debido enfrentar desde el inicio de su gestión. Defensa del proyecto de buses eléctricos

Muñoz también respondió a cuestionamientos sobre la contratación de buses eléctricos, indicando que las acusaciones carecen de fundamento y que su administración incluso prepara comunicaciones a organismos internacionales para denunciar lo que considera presiones injustificadas.

Polémica por la tasa de recolección de basura

Otro de los temas abordados fue la tasa de recolección de basura, que ha generado críticas ciudadanas por supuestos cobros excesivos. El alcalde explicó que el Municipio ya revisó la metodología aplicada.

Detalló que el cambio en el sistema de cálculo se originó por diferencias entre el número de medidores de energía eléctrica y de agua potable, lo que habría provocado ajustes en algunos casos.

Compromiso de devolución de valores

Muñoz aseguró que los valores cobrados en exceso ya están siendo corregidos y que las devoluciones se realizarán de forma automática a los ciudadanos afectados, sin necesidad de trámites adicionales.

Por otro lado, sobre los resultados de su gestión, el alcalde destacó proyectos como la provisión de agua potable para Calderón, los estudios para la extensión del Metro de Quito y el desarrollo del proyecto Quitopía.

También mencionó intervenciones en el Parque Bicentenario, proyectos culturales en el sur de la ciudad y nuevas conexiones viales como parte de su plan de infraestructura.

Balance de su gestión municipal

Muñoz afirmó que su administración prevé cerrar el periodo con más de 3 000 obras ejecutadas, enfocadas en infraestructura, movilidad, educación y recuperación de espacios públicos.

Según indicó, el objetivo central de su gestión es “defender a Quito” y lograr un renacimiento de la ciudad mediante obra pública.

Finalmente, el alcalde señaló que mantiene apertura al diálogo con el presidente Noboa, aunque lamentó que aún no se concrete apoyo del Gobierno para proyectos como la extensión del Metro.

Indicó que, hasta ahora, el Ejecutivo no ha otorgado avales necesarios para gestionar financiamiento internacional para esta obra. Pedido de mayor apoyo para la capital

“Si no las va a hacer, déjenos a los gobiernos locales hacerlas para el bienestar de nuestros ciudadanos”, concluyó.