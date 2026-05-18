Expertos analizan crisis de combustibles en Ecuador en De Lunes a Lunes

En el programa De Lunes a Lunes se analiza el tema de combustibles

Las largas filas en gasolineras, las versiones contradictorias sobre el abastecimiento de combustibles y el primer año de la Asamblea Nacional se debaten en el programa De Lunes a Lunes este 18 de mayo de 2026.

En el panel participaron José Hidalgo, Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, (Camddepe), Christian Albuja, economista especialista en energía y petróleo, y Silvana Pástor, ingeniera y especialista en hidrocarburos.

“No es solo un problema de este Gobierno”

José Hidalgo señaló que la situación refleja problemas estructurales del sector energético ecuatoriano.

“El problema en Ecuador es que estamos adjudicando una responsabilidad a una empresa que se ha mostrado ineficiente”, dijo, en referencia al manejo estatal del sistema de combustibles, por Petroecuador.

Añadió que el actual Gobierno debe administrar la crisis, pero insistió en que se necesitan soluciones de mediano plazo. También defendió la reducción de subsidios y afirmó que se requieren precios más claros y mejoras en la calidad de los combustibles.

Distribuidores apuntan a fallas en importaciones

Por su parte, Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, aseguró que hubo problemas en la logística de importación de combustibles.

“No importaron lo que debían importar a tiempo”, afirmó. Además, Rosero cuestionó además las versiones sobre presunto acaparamiento de combustibles y sostuvo que las filas continuaron incluso después del incremento de precios.

“¿Qué persona va a acaparar combustible si ya está subido el precio?”, cuestionó. También recordó que Ecuador importa el 73% del diésel y el 67% las gasolinas, pese a ser un país petrolero.

“Exportamos petróleo, pero terminamos gastando gran parte de los ingresos en importar derivados”, señaló.

Piden inversión y modernización

Durante el debate, Rosero propuso abrir el sector a inversión extranjera y establecer alianzas estratégicas para modernizar la refinería y mejorar la producción local de combustibles.

Según dijo, la falta de capacidad de refinación mantiene al país dependiente de las importaciones.

En la misma línea, Christian Albuja, economista especializado en energía y petróleo, afirmó que el miedo de la población también influyó en la crisis. “El miedo consume más que los vehículos”, señaló.

Además, pidió mayor transparencia sobre los niveles reales de abastecimiento y criticó la comunicación oficial durante los días de incertidumbre.

“El Ecuador debe dejar de administrar crisis y empezar a buscar mejores oportunidades”, sostuvo.

“La tormenta perfecta puede volver a pasar”

La ingeniera y especialista en hidrocarburos Silvana Pástor aseguró que en esta crisis coincidieron problemas técnicos, fallas acumuladas y preocupación ciudadana.

“Hubo una tormenta perfecta”, dijo. Pástor advirtió que la situación podría repetirse porque Ecuador sigue siendo vulnerable en materia de refinación y abastecimiento.

Explicó que actualmente las refinerías procesan alrededor de 175 000 barriles diarios, mientras la demanda nacional supera ampliamente esa capacidad.

“En el momento en que una refinería se paraliza, tenemos problemas”, alertó.