Estas son las acusaciones contra Alex Saab tras comparecer al Tribunal en Miami

Alex Saab es acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

El empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro de Nicolás Maduro, compareció este lunes, 18 de mayo de 2026, ante un tribunal federal en Miami.

Ante la justicia norteamericana fue acusado por delitos de lavado de dinero, dos días después de ser deportado desde Venezuela.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 54 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

Alex Saab fue recapturado

El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como Ministro de Industria un año después.

Su caída vino ligada a la de Maduro, derrocado en una operación militar estadounidense en enero pasado. La sustituta del mandatario, Delcy Rodríguez destituyó a Saab en febrero.

¿Cómo operó Saab en Venezuela?

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de presidencia de Hugo Chávez (1999-2013).

Acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a gestionar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Según la acusación, desde octubre de 2015 el empresario se conspiró con varios cómplices para sobornar a funcionarios venezolanos y lograr la gestión del programa CLAP para importar alimentos al país sudamericano.

Pero, en vez de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasmas y falsos para desviar cientos de millones de documentos que estaban destinados a la compra de comida.

Parte de sus ganancias ilícitas se ocultan con transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, según la Fiscalía norteamericana.