Crisis eléctrica en Ecuador: los cortes de luz vuelven a presionar al sector industrial

La crisis eléctrica en Ecuador vuelve a generar preocupación por la reducción de lluvias en las principales centrales hidroeléctricas y la alta demanda nacional de energía.

Estas condiciones aumentan la presión sobre el sistema eléctrico y complican la planificación de las empresas que necesitan un suministro constante para mantener sus operaciones.

Los cortes de electricidad en los sectores industriales AV1 y AV2 figuran entre las primeras afectaciones para las actividades productivas.

La situación mantiene la presión sobre las industrias y el comercio, que deben ajustar sus operaciones ante las interrupciones del servicio.