Crisis eléctrica en Ecuador: los cortes de luz vuelven a presionar al sector industrial
La falta de lluvias en las principales hidroeléctricas y el aumento de la demanda de electricidad vuelven a poner en alerta al sistema eléctrico de Ecuador.
La falta de lluvias presiona al sistema eléctrico
Pixabay
Compartir
Actualizado:
26 oct 2026 - 21:16
La crisis eléctrica en Ecuador vuelve a generar preocupación por la reducción de lluvias en las principales centrales hidroeléctricas y la alta demanda nacional de energía.
Estas condiciones aumentan la presión sobre el sistema eléctrico y complican la planificación de las empresas que necesitan un suministro constante para mantener sus operaciones.
Los cortes de electricidad en los sectores industriales AV1 y AV2 figuran entre las primeras afectaciones para las actividades productivas.
La situación mantiene la presión sobre las industrias y el comercio, que deben ajustar sus operaciones ante las interrupciones del servicio.
Compartir