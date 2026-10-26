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Crisis eléctrica en Ecuador: los cortes de luz vuelven a presionar al sector industrial

La falta de lluvias en las principales hidroeléctricas y el aumento de la demanda de electricidad vuelven a poner en alerta al sistema eléctrico de Ecuador.

La falta de lluvias presiona al sistema eléctrico

Pixabay

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

26 oct 2026 - 21:16

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La crisis eléctrica en Ecuador vuelve a generar preocupación por la reducción de lluvias en las principales centrales hidroeléctricas y la alta demanda nacional de energía

Estas condiciones aumentan la presión sobre el sistema eléctrico y complican la planificación de las empresas que necesitan un suministro constante para mantener sus operaciones.

Los cortes de electricidad en los sectores industriales AV1 y AV2 figuran entre las primeras afectaciones para las actividades productivas. 

La situación mantiene la presión sobre las industrias y el comercio, que deben ajustar sus operaciones ante las interrupciones del servicio.

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