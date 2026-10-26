Balón de Oro 2026: así quedó el ranking completo de los 30 futbolistas nominados
Podio masculino: El delantero del Bayern Múnich superó en la votación final a Kylian Mbappé y a la joven figura española Lamine Yamal.
Alexia Putellas, del London City Lionesses, posa junto a Harry Kane, del Bayern de Múnich, tras la entrega de los premios Balón de Oro.
Action Images via Reuters
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Actualizado:
26 oct 2026 - 21:55
La gala del Balón de Oro 2026 dejó una jornada histórica para el fútbol internacional tras la entrega de los máximos galardones individuales en Londres.
El delantero inglés Harry Kane y la centrocampista española Alexia Putellas se proclamaron ganadores de la noche, consolidando sus nombres en la élite absoluta de la disciplina tras firmar temporadas determinantes en sus respectivos clubes y selecciones.
El veredicto final de la categoría masculina coronó a Harry Kane en lo más alto del podio, superando en la votación final a Kylian Mbappé y a la joven figura española Lamine Yamal.
El atacante del Bayern Múnich cerró un año calendario sobresaliente en la faceta goleadora y de juego colectivo, convirtiéndose en el primer futbolista inglés en alzar este preciado trofeo en un cuarto de siglo.
En la rama femenina, Alexia Putellas volvió a hacer historia al conquistar el Balón de Oro por tercera ocasión en su carrera deportiva.
Tras superar un extenso periodo marcado por lesiones de consideración, la futbolista española recuperó su nivel estelar tanto a nivel de clubes como internacional, tomando el testigo de su compatriota Aitana Bonmatí en el palmarés del premio.
El podio masculino reflejó la alta competitividad vivida a lo largo del último curso futbolístico mundial.
Kylian Mbappé finalizó en el segundo puesto gracias a sus registros ofensivos con el Real Madrid, mientras que Lamine Yamal ocupó la tercera casilla, asentándose definitivamente como uno de los atacantes más influyentes del panorama internacional actual.
El Top 10 masculino se completó con nombres de peso dentro del fútbol europeo e internacional. Rodri Hernández y Lionel Messi ocuparon la cuarta y quinta posición respectivamente, seguidos de cerca por piezas clave de la temporada europea como Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise y Fabián Ruiz.
A la par de las distinciones principales, la ceremonia reconoció a las figuras más destacadas en cada demarcación del campo de juego.
Lamine Yamal obtuvo el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven de la temporada, mientras que Unai Simón y Cata Coll aseguraron los Trofeos Yashin al ser galardonados como los mejores guardametas del año.
En los apartados técnicos y colectivos, el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona Femení fueron reconocidos como los clubes del año, al tiempo que Luis de la Fuente y Pere Romeu recibieron los premios a mejores entrenadores. El evento cerró una edición inolvidable que dejó definida la nómina de los mejores futbolistas del planeta.
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