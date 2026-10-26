Balón de Oro 2026: así quedó el  ranking completo de los 30 futbolistas nominados 

Alexia Putellas, del London City Lionesses, posa junto a Harry Kane, del Bayern de Múnich, tras la entrega de los premios Balón de Oro.

La gala del Balón de Oro 2026 dejó una jornada histórica para el fútbol internacional tras la entrega de los máximos galardones individuales en Londres.

El delantero inglés Harry Kane y la centrocampista española Alexia Putellas se proclamaron ganadores de la noche, consolidando sus nombres en la élite absoluta de la disciplina tras firmar temporadas determinantes en sus respectivos clubes y selecciones.

El veredicto final de la categoría masculina coronó a Harry Kane en lo más alto del podio, superando en la votación final a Kylian Mbappé y a la joven figura española Lamine Yamal.

El atacante del Bayern Múnich cerró un año calendario sobresaliente en la faceta goleadora y de juego colectivo, convirtiéndose en el primer futbolista inglés en alzar este preciado trofeo en un cuarto de siglo.

Balón de Oro 2026 Clasificación final - Top 30 Masculino Pos. Jugador Nacionalidad Club 1 Harry Kane Ganador Inglaterra Bayern Múnich 2 Kylian Mbappé Francia Real Madrid 3 Lamine Yamal España FC Barcelona 4 Rodri España Manchester City / FC Barcelona 5 Lionel Messi Argentina Inter Miami 6 Khvicha Kvaratskhelia Georgia Paris Saint-Germain 7 Ousmane Dembélé Francia Paris Saint-Germain 8 Erling Haaland Noruega Manchester City 9 Michael Olise Francia Bayern Múnich 10 Fabián Ruiz España Paris Saint-Germain 11 Jude Bellingham Inglaterra Real Madrid 12 Pau Cubarsí España FC Barcelona 13 Achraf Hakimi Marruecos Paris Saint-Germain 14 Vitinha Portugal Paris Saint-Germain 15 Declan Rice Inglaterra Arsenal 16 Ferran Torres España FC Barcelona 17 Vinícius Júnior Brasil Real Madrid 18 Marc Cucurella España Chelsea 19 João Neves Portugal Paris Saint-Germain 20 Willian Pacho Ecuador Paris Saint-Germain 21 Gabriel Magalhães Brasil Arsenal 22 Lautaro Martínez Argentina Inter de Milán 23 Nuno Mendes Portugal Paris Saint-Germain 24 Luis Díaz Colombia Bayern Múnich 25 Marquinhos Brasil Paris Saint-Germain 26 Dayot Upamecano Francia Bayern Múnich 27 Bruno Fernandes Portugal Manchester United 28 Julián Quiñones México Al-Qadsiah 29 Sadio Mané Senegal Al-Nassr 29 William Saliba Francia Arsenal

En la rama femenina, Alexia Putellas volvió a hacer historia al conquistar el Balón de Oro por tercera ocasión en su carrera deportiva.

Tras superar un extenso periodo marcado por lesiones de consideración, la futbolista española recuperó su nivel estelar tanto a nivel de clubes como internacional, tomando el testigo de su compatriota Aitana Bonmatí en el palmarés del premio.

El podio masculino reflejó la alta competitividad vivida a lo largo del último curso futbolístico mundial.

Kylian Mbappé finalizó en el segundo puesto gracias a sus registros ofensivos con el Real Madrid, mientras que Lamine Yamal ocupó la tercera casilla, asentándose definitivamente como uno de los atacantes más influyentes del panorama internacional actual.

El Top 10 masculino se completó con nombres de peso dentro del fútbol europeo e internacional. Rodri Hernández y Lionel Messi ocuparon la cuarta y quinta posición respectivamente, seguidos de cerca por piezas clave de la temporada europea como Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise y Fabián Ruiz.

A la par de las distinciones principales, la ceremonia reconoció a las figuras más destacadas en cada demarcación del campo de juego.

Lamine Yamal obtuvo el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven de la temporada, mientras que Unai Simón y Cata Coll aseguraron los Trofeos Yashin al ser galardonados como los mejores guardametas del año.

En los apartados técnicos y colectivos, el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona Femení fueron reconocidos como los clubes del año, al tiempo que Luis de la Fuente y Pere Romeu recibieron los premios a mejores entrenadores. El evento cerró una edición inolvidable que dejó definida la nómina de los mejores futbolistas del planeta.