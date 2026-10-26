Quito soporta fuertes lluvias: cortes de luz y calles con alto tráfico vehicular este lunes 26
En el norte se reportaron cortes de energía eléctrica y en el sur hubo calles inundadas, dificultades para circular y viviendas afectadas.
Una intensa lluvia acompañada de tormentas eléctricas afectó a Quito la tarde de este lunes 26
ECU 911
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Actualizado:
26 oct 2026 - 16:58
Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en Quito provocaron varias afectaciones la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026.
Desde aproximadamente el medio día de este lunes se reportó la interrupción del servicio eléctrico en sectores como:
- La Carolina
- Iñaquito
- Benalcázar
También hubo reportes en el norte, en zonas de las avenidas Amazonas, Naciones Unidas y 10 de Agosto.
Hasta las 16:30, la Empresa Eléctrica Quito no había informado las causas de los cortes.
Cortes de luz y sectores afectados por las lluvias
En el sur de la capital, las lluvias dejaron calles con la calzada mojada en La Cocha y Guamaní, donde se reportaron dificultades para la circulación vehicular.
El ECU 911 informó pasadas las 16:40 que el agua había cedido en el sector y la movilidad peatonal y vehicular se retomó en la zona.
Además, el organismo sostuvo que mantiene unidades operativas desplegadas en la zona sur donde se registran lluvias, para atender cualquier evento.
Por su parte, el COE Metropolitano identificó varias zonas de alto riesgo por las lluvias:
- Guamaní
- Turubamba
- Quitumbe
- Chillogallo
- La Ecuatoriana
En el sur también constan Solanda, San Bartolo y La Mena entre los sectores que requieren atención ante posibles emergencias.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó precipitaciones de alta intensidad en Pichincha.
La advertencia meteorológica 83 contempla lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las 23:00 del miércoles 28 de octubre.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar cruzar calles inundadas, mantenerse alejado de quebradas y ríos crecidos y no acercarse a cables eléctricos caídos.
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