Joven de 18 años está extraviado tras ser arrastrado por un canal durante lluvias en Guayaquil

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en al menos 66 sectores de Guayaquil este 26 de octubre de 2026.

Un joven de 18 años está extraviado, este lunes 26 de octubre de 2026, luego de ser arrastrado por la corriente de un canal de agua en el sector de Flor de Bastión, en Guayaquil, durante las intensas lluvias que soportó la ciudad.

La alerta fue recibida por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a las 15:58. Tras el reporte, una unidad especializada de la Policía Nacional acudió a atender la emergencia.

Según el ECU 911, tres jóvenes cayeron al canal. Dos de ellos lograron salir, mientras que el tercero, de 18 años, fue arrastrado por la corriente y permanece desaparecido.

#Boletín | El #ECU911Samborondón mantiene el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y coordina la atención de emergencias por las lluvias registradas en Guayaquil y otros cantones de la provincia del Guayas. En Guayaquil, se reporta acumulación de agua en vías del norte, centro y sur de la ciudad. ⬇️ Conoce los detalles aquí. — ECU 911 (@ECU911_) October 27, 2026

Las unidades de emergencia se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

"La Policía informó que dos de los jóvenes lograron salir, pero el tercero fue arrastrado por el canal, las unidades se encuentran atendiendo esta emergencia", señaló la central de emergencia.

🌧️ https://t.co/CJcf4RVNhd 👉 El fenómeno de #ElNiño ingresa en su fase de 'mayor apogeo' y el #Inamhi advierte que las lluvias intensas continuarán en varias zonas de #Ecuador. https://t.co/cVdUcIaOwF — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 27, 2026

Guayaquil soportó fuertes lluvias

El incidente ocurrió en medio de una jornada marcada por lluvias intensas y tormentas eléctricas en varios sectores de Guayaquil.

Según Segura EP, las precipitaciones provocaron acumulación de agua en al menos 66 sectores de la ciudad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que gran parte del Litoral ya supera el 50% de las precipitaciones normales de su temporada lluviosa, correspondiente al periodo entre enero y abril.

En el caso de Guayaquil, durante septiembre y octubre de 2026 se han acumulado 683,9 milímetros de lluvia, frente a los 1 055,6 milímetros registrados normalmente durante toda la temporada lluviosa de enero a abril.