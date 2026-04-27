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¿Qué se espera con el toque de queda en Ecuador? El debate en el programa De Lunes a Lunes

La nueva medida del Gobierno Nacional fue analizada en el programa de este lunes 27 de abril conducido por Andrea Bernal. 

Andrea Bernal, en el programa de Lunes a Lunes de este 27 de abril del 2026.

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Autor

Redacción Teleamazonas.com

Fecha de publicación

27 abr 2026 - 21:32

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La medida del toque de queda anunciado por el Gobierno Nacional fue materia de análisis en el programa De Lunes a Lunes de este 27 de abril del 2026. José Hidalgo, César Febres-Cordero, Antonio Tramontana, consultor político, y Luis De Guzmán participaron en el debate.

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