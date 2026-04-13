Alertas prendidas por el fondo de pensiones del IESS en la agenda del debate en De Lunes a Lunes

En el programa De Lunes a Lunes este 13 de abril del 2026 se trató un tema clave sobre la alerta del fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: ¿hay riesgo real para las pensiones? Un panel de especialistas trató el tema y se pudo entender una realidad que está a la vuelta de la esquina.

César Febres-Cordero, Nathaly Pernett, José Hidalgo y Henry Llanes intervinieron analizando la realidad del Seguro Social en Ecuador en un debate dirigido por Andrea Bernal, por Teleamazonas.

Henry Llanes, presidente Frente por el nuevo IESS, reflexionó sobre la realidad del Seguro Social. "El problema del Seguro Social es de que está sujeto al vaivén de la política de cada periodo de Gobierno. Está sujeto a las demagogias electorales que tienen como objetivo conseguir el voto y al clientelismo político para satisfacer a los partidos y para quienes empujan una candidatura, sea la Asamblea o sea la Presidencia de la República", fue contundente.

Pernett planteó algunas soluciones que están sobre la mesa. "Hay que empezar a hablar de las propuestas, que ninguna va a ser bonita, pero que hay que hacer. Probablemente subir edades de jubilación, subir años de aportación o subir los montos. Esto pasó en Francia y estalló el país", advirtió.

En el programa participó Augusto de la Torre, integrante de una comisión que hizo un análisis profundo de la realidad que atraviesa el Seguro Social. "Estamos en camino al precipicio. Creo que este año se deben publicar los estados actuales del IESS, y entiendo que estos están dando resultados muy parecidos o peores a los que la Comisión estimó con el modelo actual", alertó.