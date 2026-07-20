¿Quién gana realmente cuando se juega un Mundial? expertos lo analizan en De Lunes a Lunes

Mientras el mundo celebra al campeón, una pregunta permanece fuera de la cancha: ¿quién se queda con las ganancias del Mundial?. Un panel de expertos lo analizan este 20 de julio en el programa De Lunes a Lunes.

La FIFA, los países anfitriones, los patrocinadores y las marcas forman parte de una industria que mueve miles de millones de dólares y cuyos beneficios no siempre llegan a quienes organizan el torneo.

Estas son algunas de las preguntas que serán analizadas en un programa especial que abordará el lado económico del mayor espectáculo deportivo del planeta. El debate contará con la participación de José Hidalgo, economista; Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle; Fernando Carrión, analista deportivo y autor de libros sobre el fútbol ecuatoriano; y Sylvia Meneses, comunicadora deportiva especializada en marketing.