La intervención de EE.UU. en Venezuela y la caída de Maduro se debate en De Lunes a Lunes

La situación de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro fue materia de análisis en el programa De Lunes a Lunes este 5 de enero del 2026 que estrenó nuevo horario (21:00).

Juan Carlos Holguín, Excanciller de Ecuador, Carlos De Tomaso, Constitucionalista y docente, José Hidalgo, economista, y Alondra Enríquez, Consultora política-digital, analizaron el momento actual y el futuro de Venezuela.

Holguín fue claro en su análisis de lo ocurrido y el operativo desplegado el sábado 3 de enero del 2026 en Venezuela. "Salir de una dictadura es difícil. Salir de una narcodictadura es más difícil. Lo que han vivido los venezolanos requería una salida de este tipo", manifestó.

Por su parte, el economista José Hidalgo dijo que "el interés de Estados Unidos no estaría necesariamente solo en lo petrolero sino en minerales que se necesita en la industria de armas".