El modelo de transporte y la seguridad en las vías se analizan en De Lunes a Lunes

La movilidad y el incremento en los siniestros de tránsito se analizaron en el programa De Lunes a Lunes.

El debate sobre la seguridad vial en Ecuador volvió al centro de la discusión pública este lunes 4 de mayo del 2026 durante el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas. En la mesa participaron Nathaly Pernett, Carlos De Tomaso, Guillermo Abad y Paola Carvajal, quienes analizaron si el problema radica en la cultura de conducción o en el modelo de transporte.

Guillermo Abad fue enfático al señalar que el problema es estructural y no ha sido dimensionado adecuadamente.

“Tenemos 13 muertos por día y 151 heridos. Ecuador ha estado entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo”, advirtió.

El experto agregó que el 75% de las familias ecuatorianas ha tenido contacto directo o indirecto con víctimas de siniestros de tránsito, lo que evidencia la magnitud del problema. A su criterio, tanto el Estado como la sociedad han fallado en priorizar la seguridad vial.

Corrupción y fallas en el sistema

Por su parte, Carlos De Tomaso apuntó a irregularidades dentro del sistema de control.

“Se consiguen licencias, matrículas y revisiones por la izquierda. La forma de recuperar puntos es ridícula”, cuestionó, al señalar que ciertas reformas han debilitado los mecanismos de control.

Además, sostuvo que garantizar un transporte seguro requiere cambios profundos en la gestión y fiscalización.

Cultura de riesgo y consecuencias económicas

Nathaly Pernett puso énfasis en la conducta ciudadana y sus efectos.

“Tenemos la cultura de que no pasa nada”, afirmó, al insistir en que el problema no se limita a sanciones, sino a la falta de prevención.

También alertó sobre el impacto económico de los siniestros: más allá de las víctimas mortales, las personas que quedan con discapacidad enfrentan altos costos médicos. “Un accidente puede significar la quiebra familiar”, explicó, al mencionar que existen mayores niveles de pobreza asociados a estos eventos.

Tres factores clave en los siniestros

Desde la Fundación Movidana, Paola Carvajal planteó una visión integral.

“Para que exista un siniestro deben intervenir tres factores: la persona, el vehículo y la infraestructura”, indicó.

Carvajal cuestionó la falta de controles y la sensación de impunidad, así como la calidad de los vehículos que se comercializan en el país. “En Ecuador se venden autos que no cumplen estándares de otros mercados”, advirtió.

Además, subrayó que el 100% de los siniestros son prevenibles y que medidas como la reducción de velocidades podrían disminuir significativamente la mortalidad, aunque reconoció que estas decisiones suelen generar resistencia social.

El debate dejó en evidencia que la crisis de seguridad vial en Ecuador no tiene una sola causa. Entre cultura ciudadana, fallas institucionales y deficiencias estructurales, los expertos coinciden en que se requieren acciones integrales y sostenidas para reducir la siniestralidad en el país.