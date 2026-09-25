Brasil: Lula prohíbe las apuestas deportivas en línea a pocos días de las elecciones

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un acto de campaña en Río de Janeiro, Brasil, el 23 de septiembre de 2026.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prohibió este viernes 25 de septiembre de 2026 las apuestas deportivas en línea en el país.

Esto, a pocos días de buscar su reelección frente al candidato conservador Flávio Bolsonaro.

Los sondeos recientes muestran un fuerte rechazo de los electores hacia estas plataformas, conocidas en Brasil bajo el nombre de "bets". .

Lula calificó al fenómeno de las apuestas de "enfermedad" y de fuente de endeudamiento masivo para las familias.

"Desde hoy, ya no es posible apostar dinero en los sitios de apuestas en el país". Ministro de Economía de Brasil, Dario Durigan, durante una ceremonia en São Paulo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, miró su teléfono celular durante la firma de un decreto durante agosot de 2025. AFP

Clubes muentran su descontento

Algunos de los grandes clubes ya han denunciado de antemano la prohibición, afirmando que el patrocinio de las empresas de apuestas es esencial para sus finanzas.

En este país apasionado por el fútbol, 13 de los 20 clubes de primera división tienen sitios de apuestas como patrocinador principal en su camiseta.

Las estrellas Neymar y Vinícius Júnior son los rostros más conocidos en Brasil de la publicidad para las "bets".

Lula en las encuestas

A medida que se acerca la primera vuelta de las presidenciales el 4 de octubre, Lula, de 80 años, está en un empate técnico en las encuestas.

Su contrincante es el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro.

La prohibición tiene efecto inmediato, pero debe ser aprobada por el Congreso para convertirse en ley de forma definitiva.

El senador brasileño y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, realiza un gesto durante la ceremonia de graduación de nuevos oficiales de la policía militar el 4 de octubre de 2026. AFP

Datos sobre endeudamiento

Ocho de cada diez familias brasileñas enfrentan alguna forma de endeudamiento, según datos publicados en agosto por la Confederación Nacional de Comercio.

Las apuestas absorbieron 62,5 millones de reales (más de 11 millones de dólares) de los ingresos de los hogares en 2025, según un estudio conjunto de entidades brasileñas.

Lula aguantó el tono contra las "bets" en la recta final de la campaña, convirtiéndolo en un tema de salud pública.