¿Qué tan preparado está Ecuador para enfrentar una emergencia?; expertos debaten en De Lunes a Lunes

Un terremoto no avisa y sus consecuencias no dependen únicamente de la magnitud del movimiento. Los recientes sismos registrados en Colombia y Venezuela vuelven a poner el foco sobre la capacidad de respuesta de los Estados: infraestructura, hospitales, sistemas de alerta, equipos de rescate y recursos disponibles para atender una emergencia.

En Ecuador, un país expuesto a una alta actividad sísmica, la pregunta es inevitable: ¿estamos preparados para responder antes, durante y después de un terremoto? Esta noche ponemos bajo la lupa las capacidades y las deudas pendientes del Estado frente a un eventual desastre.

Y mientras la gestión de emergencias abre un debate sobre prevención, en Quito otra disputa coloca a la seguridad en el centro de la discusión. Más de 600 cámaras de videovigilancia operan en la capital, pero ahora el debate está en quién debe controlarlas.

El Gobierno ha intervenido los sistemas municipales y sostiene que existen irregularidades en su funcionamiento. Desde los municipios se cuestiona esta decisión y se reivindican sus competencias. ¿Es una medida necesaria para fortalecer la lucha contra el crimen o una nueva disputa por el control de la seguridad?

Dos temas que ponen frente a frente capacidad institucional, competencias y seguridad pública. Los analizamos con José Hidalgo, Carlos de Tomasso, Otto Sonnenholzner, Andrés Castillo y Theofilos Toulkeridis.