Vancouver: El vibrante destino canadiense que acoge la pasión ecuatoriana y el deporte

Vancouver no solo es una de las joyas de la costa oeste de Canadá por sus paisajes imponentes y su riqueza multicultural, sino que también vibra con la calidez de la comunidad ecuatoriana que ha hecho de esta metrópoli su hogar. En esta parada de Destino Mundial, exploramos los rincones más emblemáticos de la ciudad, donde la historia, la gastronomía asiática, el deporte de invierno y las tradiciones de nuestra patria se conectan en un solo lugar.

Stanley Park y el icónico puente Lions Gate

El recorrido inicia en Stanley Park, el tercer parque urbano más grande de Norteamérica y un espacio cargado de historia, considerado territorio ancestral de las naciones Musqueam, Squamish y Tslell-Waututh. Aquí, los tótems tallados cuentan leyendas indígenas y dan la bienvenida a los visitantes. En este pulmón verde nos encontramos con Peter Rodríguez, un ecuatoriano residente en la ciudad, y sus dos hijas, con quienes contemplamos el majestuoso puente Lions Gate, la imponente estructura colgante inaugurada en 1938 que conecta a Vancouver con el norte de la provincia.

English Bay: Un rincón para el "40" al estilo quiteño

A orillas del Pacífico se encuentra English Bay, una de las playas urbanas más populares y concurridas de la ciudad. Además de ser el lugar perfecto para ver los atardeceres, este espacio sirvió de escenario para un emocionante encuentro con un grupo de ecuatorianos residentes. ¿La actividad? Una intensa partida de "40", el tradicional juego de naipes, jugado con la misma picardía y sal quiteña, demostrando que la distancia no borra las costumbres.

Cerezos en flor y la gastronomía de Kingsway

Vancouver cuenta con alrededor de 43,000 cerezos (cherry blossoms), un regalo histórico de Japón que pinta las calles de rosa cada primavera y evidencia la fuerte influencia cultural asiática en la ciudad. Siguiendo esa ruta multicultural, visitamos el restaurante Pho Mimosa en la activa avenida Kingsway. Allí compartimos con Phong Chau y degustamos unos deliciosos rollos primavera acompañados de la salsa de maní insignia de la casa, un balance perfecto de sabores tradicionales.

La fiebre del hockey sobre hielo con Matt Korchmar

Si el fútbol desata pasiones en Latinoamérica, en Canadá el hockey sobre hielo es una verdadera religión. Para entender esta identidad nacional, presenciamos un entrenamiento junto al entrenador Matt Korchmar. A diferencia de otros deportes, el hockey destaca por su altísima velocidad, la intensidad física que permite choques corporales legales para recuperar el disco y la constante rotación de jugadores en la pista. Una disciplina electrizante que cautiva a uno de cada cinco canadienses.

Granville Island y el encanto del False Creek

Llegar a Granville Island es una experiencia única a bordo del Aquabus, el pequeño y colorido transbordador que surca las aguas de False Creek. Este sector, que en el pasado albergaba antiguas fábricas y zonas industriales, se transformó por completo en un vibrante mercado público repleto de artesanías, comida fresca y propuestas artísticas. En este muelle conversamos con Christian Basantes, un administrador de empresas ecuatoriano que compartió los retos y satisfacciones de su proceso migratorio.

Además, las melodías andinas se hicieron escuchar gracias a Edgar Muenala, un talentoso músico imbabureño que, a través de las notas de su flauta de pan (o pan flute), deleita a los transeúntes y mantiene vivo el cordón umbilical que lo une a su patria.

BC Place: El coloso techado de la ciudad

Los fanáticos del fútbol se sentirán como en casa en el BC Place. Inaugurado en 1983, se convirtió en el primer estadio techado del país y destaca por su imponente estructura y su techo retráctil. Actualmente es la casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS y de los BC Lions de la liga canadiense de fútbol americano (CFL). Este escenario multipropósito está listo para vibrar con la máxima cita del fútbol mundial.

Gastown: El corazón histórico junto a Latincouver

Caminando por las calles adoquinadas de Gastown, el centro histórico de Vancouver, nos maravillamos con su famosa arquitectura victoriana y su icónico reloj de vapor, uno de los pocos que quedan funcionales en el mundo. En este sector nos acompañó Paola Murillo, directora de Latincouver, una organización fundamental que brinda apoyo, guía y visibilidad a la creciente comunidad latina en la provincia de Columbia Británica.

Grouse Mountain: Aventura en las alturas con Bruno Caicedo

Para el cierre del viaje, ascendimos a Grouse Mountain, conocida como "el pico de Vancouver", accesible mediante un teleférico que ofrece vistas panorámicas espectaculares de toda la bahía. En medio de un paisaje invernal y boscoso, nos encontramos con el futbolista ecuatoriano Bruno Caicedo, oriundo de Esmeraldas, con quien disfrutamos de las actividades recreativas y de la adrenalina de las tirolesas (ziplines), desafiando el equilibrio sobre cables tendidos entre las copas de los árboles de este paraíso alpino.