Clausuran carnicería en San Roque y decomisan más de 100 libras de carne en mal estado
Operativo en el centro de Quito retiró 100 libras de carne no apta para el consumo y clausuró una carnicería.
Autoridades verificaron normas sanitarias en mmercado de San Roque.
Municipio de Quito
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Actualizado:
23 jul 2026 - 16:51
Un operativo ejecutado en el sector de San Roque, en el centro de Quito, dejó como resultado la clausura de una carnicería y el retiro de más de 100 libras de carne que no cumplían las condiciones para el consumo humano.
De acuerdo con la información, la intervención fue realizada para verificar que los establecimientos dedicados a la comercialización de productos cárnicos cumplan con las normas sanitarias y las condiciones adecuadas de almacenamiento.
Un local que "no cumplía con la norma" fue clausurado
Durante las inspecciones, los equipos detectaron carne que presentaba irregularidades y "representaba un riesgo para la salud pública", por lo que el producto fue retirado de circulación para evitar que llegara a los consumidores.
Además, una carnicería fue clausurada tras comprobar incumplimientos a la normativa vigente.
Las autoridades señalaron que estos controles forman parte de un plan para fortalecer la seguridad alimentaria en los mercados de la capital y garantizar que los alimentos comercializados hayan sido procesados bajo condiciones sanitarias adecuadas.
Llamado a comerciantes y a consumidores
El Municipio hizo un llamado a los comerciantes para que mantengan vigente su documentación, respeten la cadena de frío y adquieran productos provenientes de centros de faenamiento autorizados.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a comprar carne únicamente en locales que cumplan con las medidas de higiene y cuenten con los permisos.
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