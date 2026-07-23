Cierran el acceso a la Garganta del Diablo por crecida del río Iguazú - Argentina

La crecida del río Iguazú obliga a cerrar el acceso a la Garganta del Diablo.

El acceso a la Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de las Cataratas del Iguazú, fue cerrado temporalmente debido al fuerte incremento del caudal del río Iguazú.

Según informó el diario argentino Clarín, las intensas lluvias registradas durante esta semana en las cuencas y afluentes del río, en territorio brasileño, provocaron la crecida.

La empresa concesionaria Iguazú Argentina activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y cerró la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.

El caudal continúa en aumento

Los trabajos para proteger la infraestructura comenzaron cuando el río registraba un caudal de 2.770 metros cúbicos por segundo.

Sin embargo, según los datos citados por Clarín, este jueves 23 de julio del 2026 el caudal había alcanzado los 9.190 metros cúbicos por segundo y continuaba en ascenso.

Las barandas de las pasarelas fueron rebatidas como medida de protección ante la presión del agua y el posible arrastre de árboles y otros elementos durante la creciente.

El cierre se mantiene por tiempo indeterminado, mientras se espera que disminuya el nivel del río y se pueda verificar el estado de las estructuras antes de reabrir el recorrido.

Las Cataratas mantienen otros circuitos habilitados

El cierre de la pasarela hacia la Garganta del Diablo no impide que los turistas recorran los circuitos Inferior y Superior del Parque Nacional Iguazú.

Cataratas del Iguazú: cierran el circuito a la Garganta del Diablo por crecida del río IG/ @iguazuargentina

De esta manera, los visitantes pueden continuar conociendo otros sectores de las Cataratas, uno de los destinos turísticos más visitados durante las vacaciones de invierno en Argentina.

La creciente también afecta a otros sectores de la provincia de Misiones. El río Uruguay registró un importante incremento de su caudal y, según Clarín

Algunas familias de los barrios Unión y Chivilcoy, en El Soberbio, comenzaron a ser evacuadas ante el avance de las aguas.

Además, la Prefectura Naval interrumpió los servicios de balsa en El Soberbio, Alba Posse y San Javier, en la frontera con Brasil, como medida preventiva.

Clarín recordó que en junio de 2014 Misiones enfrentó una de sus mayores crecientes. En aquella ocasión, el caudal del río Iguazú llegó a 45.700 metros cúbicos por segundo, más de 30 veces su promedio habitual.