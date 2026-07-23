¡Volvió el verde! Así es la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2026-2027

El club español Real Madrid presentó su nueva indumentaria para la temporada 2026/2027.

Este jueves 23 de julio, el Real Madrid y adidas hicieron oficial el lanzamiento de la segunda equipación que vestirá el conjunto merengue durante la temporada 2026/2027, cuando juegue de visitante.

La indumentaria resalta por su fondo en verde oscuro (Aurora Ivy), reinterpretando una combinación cromática utilizada en el pasado con una perspectiva moderna.

Entre sus principales acabados destacan:

Detalles en blanco roto: El cuello y los puños incorporan un ribete contrastante en tono blanco roto.

El cuello y los puños incorporan un ribete contrastante en tono blanco roto. Patrón geométrico exclusivo: La tela presenta un sutil entramado en relieve con las iniciales RMCF tejidas a lo largo de la prenda.

La tela presenta un sutil entramado en relieve con las iniciales tejidas a lo largo de la prenda. Insignia con el trébol retro: Por primera vez en la era moderna para una camiseta de visitante, incorpora el clásico logotipo del trébol ( Trefoil ) de adidas, conectando el rendimiento deportivo con la cultura del fútbol y el estilo fuera del campo.

Por primera vez en la era moderna para una camiseta de visitante, incorpora el clásico ) de adidas, conectando el rendimiento deportivo con la cultura del fútbol y el estilo fuera del campo. Tecnología de élite: Confeccionada con la tecnología Climacool+ de adidas, orientada a maximizar la ventilación y la gestión de humedad durante la alta competición.

El equipo lucirá este uniforme principalmente en sus partidos como visitante en LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey durante el curso 2026/2027.

El Real Madrid recupera el color verde en su vestimenta tras 14 años de ausencia. La última ocasión en que vistió este tono fue durante la temporada 2012-2013 (aquella vez como tercera equipación).

La segunda equipación 26/27 ya se encuentra a la venta en las tiendas oficiales del Real Madrid y distribuidores autorizados.