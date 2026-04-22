Paulina domina la noche y gana el primer 'Duelo Final' de la temporada

Paulina Trujillo celebra la victoria en el 'Duelo final' de la noche de este miércoles 22 de abril

El capítulo de este miércoles 22 de abril de 2026 arrancó con toda la energía de Víctor Aráuz, quien desde el inicio transmitió confianza en una jornada llena de emociones. Para abrir la competencia, Douglas Salvador asumió el liderazgo con dos vidas y la responsabilidad de marcar el ritmo de la noche.

Su primer rival fue Vanessa Villegas, en un duelo muy parejo donde ambos respondían correctamente hasta que un error con la palabra “astaray” dejó fuera a Vanessa. Douglas avanzó, pero no logró capitalizar en la huella negra, quedándose sin sumar pese a tener un “por dos”.

Luego llegó Eduardo “El Tanque” Hurtado, en un segmento animado con “A la voz del gallo”, pero tampoco pudo derrotar a Douglas, quien finalmente logró sumar sus primeros 50 dólares. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre llegó con la participación de Paulina Trujillo.

Antes de competir, Paulina incluso se dio tiempo para aconsejar a Michael Steven. Ya en el juego “Mira y acierta”, protagonizó un duelo intenso ante Douglas, donde logró quitarle una vida y finalmente eliminarlo con la respuesta “Buena Vista Social Club”, convirtiéndose en la nueva líder de la noche.

A partir de ahí, Paulina construyó una racha sólida. Sumó 25 dólares en su primera huella y luego enfrentó a Jaime Enrique Aymara en el primer “Duelo Clásico”, a quien derrotó tras un momento distendido en pasarela junto al conductor. Más adelante, en “Una tú, una yo”, venció a Jacqueline Factos con la respuesta “el pesto”, ganó una vida extra y elevó su acumulado a 250 dólares.

Michael intentó frenarla en “Tres sin cambiar”, pero no lo logró. Aunque Paulina sufrió un revés al caer en el 'dividido por dos', reduciendo su monto a 125 dólares, se mantuvo firme en la competencia. Posteriormente, superó a Renata Salem en el segundo “Duelo Clásico” y aseguró ventajas para la recta final.

En la última batalla antes del Duelo Final, Paulina se enfrentó a Heidy en “Revoltillo”. Fue un duelo intenso, pero un error clave dejó fuera a su rival, permitiéndole sumar 250 dólares más y alcanzar USD 375 antes de la gran definición.

Finalmente, en el esperado Duelo Final, Paulina Trujillo brilló con seguridad y rapidez, logrando una victoria en tiempo récord. Así, cerró una noche espectacular con un acumulado total de 1.125 dólares y aseguró su lugar en la final de campeones, consolidándose como la gran protagonista de la noche.