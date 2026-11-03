El Niño al Día EC | COE confirma 11 fallecidos y suspensión de clases en Guayas y Galápagos | 03-11

El COE Nacional elevó la cifra a 11 fallecidos y más de 39 mil afectados a nivel nacional por el fenómeno de El Niño, anunciando la entrega de bonos de emergencia, mientras el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en cuatro cantones de Guayas y en Santa Cruz debido a las severas anegaciones. En la zona 8 (Guayaquil, Daule y Durán) y en Puerto Ayora, los damnificados demandan asistencia urgente por pérdidas materiales y demoras en la ayuda oficial; para agilizar el auxilio insular se adaptó una aeronave comercial destinada a transportar insumos. Paralelamente, el Inamhi emitió una nueva alerta por lluvias extremas y tormentas entre el 4 y 7 de noviembre, al tiempo que el Gobierno incluyó proyectos de rehabilitación vial y educativa en la Proforma Presupuestaria 2027.