El Niño al Día EC | Inundaciones en la Costa, alertas Inamhi y situación en Galápagos | 02-11

Guayaquil y varias provincias de la Costa enfrentan graves estragos tras severas tormentas eléctricas, inundaciones, desbordamiento de ríos y colapso de drenajes que obligaron a rescatar y evacuar a cientos de familias, dejando víctimas mortales. Paralelamente, la Secretaría de Riesgos reporta 18 ríos fuera de su cauce a escala nacional, mientras en Galápagos se ratifica la cifra oficial de fallecidos en Santa Cruz entre denuncias por irregularidades en las donaciones, e Inamhi advierte que las intensas precipitaciones continuarán en el Litoral, la Sierra y la región insular.