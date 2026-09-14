¡Llega Escape Perfecto a Teleamazonas! Gran estreno este martes 15 de septiembre

La rapidez, la estrategia y el trabajo en equipo serán la clave en Escape Perfecto, el nuevo programa que Teleamazonas estrena este martes 15 de septiembre de 2026, bajo la conducción de Alfonso Laso y Mara Topic.

La diversión arrancará a las 21:00 en señal abierta y en la página web de teleamazonas.com. Además, podrá disfrutar de los mejores momentos del programa a través de las plataformas digitales de Teleamazonas.

Escape Perfecto llega para revolucionar el Prime Time de la televisión ecuatoriana. Un programa concurso donde los conocimientos, la velocidad y la coordinación serán los principales aliados de las parejas participantes.

Mientras uno responde preguntas para acumular segundos, su compañero ingresará a una jaula llena de obsequios y deberá recoger todo lo que pueda antes de que el tiempo se agote.

Cada respuesta correcta suma tiempo para que uno de los integrantes del equipo entre a la jaula y tome la mayor cantidad de premios posible.

Cuando el cronómetro llegue a cero, las puertas se cerrarán y todo puede cambiar en cuestión de segundos.

Escape Perfecto, este martes 15 de septiembre, a las 21:00. Un estreno a nivel nacional para disfrutarlo en famili y con amigos, un espacio que también pondrá a prueba tus conocimientos.