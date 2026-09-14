Trump abre la puerta a una posible reunión con Delcy Rodríguez en Nueva York

Donald Trump dejó abierta la posibilidad de reunirse con Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Donald Trump dejó abierta la posibilidad de reunirse con Delcy Rodríguez, jefa interina del régimen venezolano, durante su visita a Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Consultado sobre un eventual encuentro, Trump respondió: “Puede que lo haga, ¿sabe? Puede que lo haga”. De concretarse, sería un gesto de alto impacto político tras décadas de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El petróleo también estuvo sobre la mesa

Durante sus declaraciones, Trump también se refirió a la relación energética entre ambos países y destacó el acuerdo petrolero vigente.

El mandatario aseguró que Estados Unidos ya cuenta con petróleo venezolano y remarcó el peso económico que representa este intercambio.

Estados Unidos y Venezuela retoman relaciones

La posibilidad de una reunión se conoce pocos días después de que el Gobierno de Trump confirmara que acordó con Venezuela restablecer las relaciones diplomáticas y consulares.

El Departamento de Estado señaló que Estados Unidos trabajará con las autoridades provisionales y con la sociedad venezolana en un plan de tres fases que incluye estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición hacia un gobierno elegido democráticamente.

Además, las autoridades provisionales venezolanas podrán acreditar diplomáticos en Estados Unidos e iniciar el proceso para restablecer su presencia diplomática.

Una reunión que marcaría un giro político

Aunque por ahora no existe confirmación de que el encuentro vaya a concretarse, una eventual reunión entre Trump y Rodríguez durante la Asamblea General de la ONU sería una nueva señal del acercamiento entre ambos gobiernos.

El posible encuentro se produciría después de años de sanciones, ruptura diplomática y fuertes tensiones políticas entre Washington y Caracas.