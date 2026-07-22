¡Gina se volvió mexicana por un día! Fan Fest, retos, lluvia y una sorpresa para su familia

La pasión mundialista se vive a otro nivel en México. En esta nueva aventura, Gina recorrió el Fan Fest oficial, conoció a cientos de aficionados mexicanos, participó en activaciones, se enfrentó a la lluvia, se pintó como toda una guerrera mexicana y hasta terminó volando por los aires. Además, como extraña a su familia en Ecuador, aprovechó la app de Uber Eats para enviarles unos snacks y acompañarlos a la distancia mientras disfrutan del Mundial.